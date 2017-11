Der Lärm der Arbeiterklasse

Alles besser als Maloche: Auch die ersten Platten der Thrash-Metal-Band Kreator erschienen bei Noise Records (hier Bassist Christian Giesler) Foto: Christophe Gateau/dpa

So um 1985 schickte ich Noise Records das im erweiterten Verwandtenkreis legendäre »Land of Fools«-Demo meiner damaligen Schüler-Metal-Band Adrenalin. Wir hatten bisher dreimal live gespielt, in einer irgendwie wahnhaften, allein unserer hormonellen Ausnahmesituation geschuldeten Hybris ein Studio angemietet, mit viel Hall und Spucke vier Songs eingetrümmert und fühlten uns jetzt folgerichtig qualifiziert für höhere Aufgaben. So wunderte ich mich überhaupt nicht, dass der Noise-Chef Karl-Ulrich Walterbach bald darauf eine etwas kurz angebundene, aber freundliche Epistel schickte und um Rückruf bat. Ich ließ ihn ein paar Tage zappeln, klingelte bei ihm durch – und er schiss mich nach allen Regeln der A&R-Managerkunst zusammen. Die Musik sei ja ganz okay, nix besonderes, aber okay, unser »Spießeroutfit« allerdings sei zum Weglaufen. So werde das nie was mit der Rockstarkarriere. Da hatte sich also dieser vielbeschäftigte Mann extra Zeit für mich genommen, um uns auf die richtige Spur zu bringen. Ich war ihm überaus dankbar … Nein, ich hasste ihn dafür. Wohl auch weil ich ahnte, dass er recht hatte.

Nach Lektüre von David E. Gehlkes Trumm »Systemstörung. Die Geschichte von Noise Records« muss ich wohl dem Himmel danken, dass Walterbach uns damals wie eine lästige Fliege vom Tellerrand verscheuchte. Er zog sie alle – mal mehr, mal weniger – über den Tisch: Celtic Frost, Kreator, Rage, Gravedigger, Helloween, all die großen Namen des German Metal. Es ist immer dasselbe Muster: Eine junge, naive Band liest den Vertrag nicht, weil sie nur davon träumt, ein Album zu veröffentlichen, findet sich nach zermürbenden Touren und Studioaufenthalten schließlich auf dem Cover eines Spartenmagazins wieder und wundert sich, warum sie trotzdem immer noch von Büchsenfraß leben muss, während der Chef gutgelaunt Fuhrpark und Kunstsammlung erweitert.

Wie genau so ein mieser Noise-Vertrag aussah, darüber hätte man gern mehr erfahren, aber offenbar haben alle Beteiligten dieser zu großen Teilen aus Interviews montierten Beinahe-Oral-History Stillschweigen verabredet – oder Gehlke fehlte der Mut, allzu Konkretes stehenzulassen. Martin Walkyier jedenfalls, Sänger der legendären Pagan-Thrasher von Sabbat, bezeichnet ihren Deal als »Kindesmissbrauch«. Nur einem Loyalisten mit offenbar zenbuddhistischen Neigungen wie Mille von Kreator gelingt es, alle Demütigungen und Tricksereien nachträglich zu exkulpieren. Walterbach hat ihm ein Schicksal als Malocher erspart, einem Altenessener Plebejer genügt das für lebenslange Dankbarkeit.

Aber Gehlke will die Noise-Geschichte natürlich nicht nur als Business-Schmierenstück in diversen Akten erzählen, er ist viel zu sehr Fan, um nicht immer wieder niederzuknien vor Walterbachs Verdiensten um das Genre. Es beginnt mit dem Punk. Als Hausbesetzer, der sogar 18 Monate abgesessen hat, weil er am Tag nach Ulrike Meinhofs Ableben mit einer selbstgebauten Bombe erwischt wurde, lässt sich Walterbach früh von Clash, Damned, Sex Pistols, aber auch schon den US-Westküstentruppen Misfits und Black Flag affizieren. Er organisiert Konzerte und gründet bald darauf das Label Aggressive Rockproduktionen, das nicht zuletzt mit den beiden »Soundtrack zum Untergang«-Samplern das Augenmerk auf die deutsche Szene lenkt – Slime, Daily Terror, Hass und auch schon die Böhsen Onkelz feiern hier ihr Vinyldebüt. Später kommen Lizenzierungen von Hüsker Dü, Black Flag, Anti-Nowhere League etc. dazu. Aber Punk stagniert bald, auch merkantil. Heavy Metal paart dessen nihilistische Zerstörungswut mit dem Theaterdonner und der Verspieltheit des Siebziger-Rocks und fordert die Musikkritik einmal mehr heraus. Walterbach kommt das bekannt vor. »Punk wurde allerorten gehasst«, erzählt er im Interview. »Als ich mit Metal anfing, wiederholte sich das Ganze, bloß in einem viel breiteren Rahmen. Die selbsternannte Elite, die intellektuellen Musikzensoren – für sie war das unerhört. Metal, so etwas konnte man nicht machen. Was sollte das überhaupt sein? Schrott. Der Lärm der Arbeiterklasse.«

In England und bald darauf in den USA konsolidiert sich die räudige Nietenszene sehr schnell, Deutschland hinkt wieder mal etwas hinterher. Das zeigen seine ersten eigenen Produktionen, »Rock Blooded« von Rated X und die »Rock from Hell«-Kompilation. Beide stecken mit einem Ohr noch tief im vorgestrigen Hardrock. Aber seine dritte Veröffentlichung »Death Metal«, ein weiterer Sampler, ist dann tatsächlich so etwas wie ein Weckruf und enthält mit Hellhammer, Helloween und Running Wild bereits Stücke dreier Bands, die (nicht nur) den deutschen Metal prägen sollten. Am Beispiel Hellhammer zeigt sich vielleicht paradigmatisch Walterbachs Ingenium. Während noch von allen Seiten Häme über die Schweizer ausgekübelt wird, hat er da bereits irgendwas gehört, das erst die Nachfolgeband Celtic Frost zur vollen Blüte entwickelt und die nächste Metal-Generation erst wirklich zu schätzen, nämlich mit den entsprechenden Präfixen Black und Death zu taxieren weiß. Man kann weitere Beispiele nennen: Kreator natürlich, Voivod, Coroner, Sabbat und nicht zuletzt Helloween. Dass im mutwilligen Thrashgeballer ihrer frühen Jahre ein kreatives wie kommerzielles Potential schlummert, aus dem schließlich ein eigenes Subgenre, der Power Metal, erwacht, hat er nicht gerade vorausgesehen, aber wohl doch irgendwie im Urin gehabt. Seine enormen Trüffelschweinqualitäten in Verbindung mit seiner Halsabschneider-Chuzpe, die im kuriosen Widerspruch steht zur eigenen linken Vergangenheit, machen ihn zu einem dieser genialischen, halbseidenen Impresarios, von denen die Rockgeschichte bereits einige kennt. David E. Gehlkes informierte, instruktive, syntaktisch und stilistisch bisweilen grotesk aus dem Ruder laufende Würdigung hat sich der Mann redlich verdient.