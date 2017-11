Der Entlarvungskünstler

Einer der innovativsten und produktivsten Dokumentarfilmer der zweiten ­Hälfte des 20. Jahrhunderts: Walter Heynowski Foto: Verlag Neues Berlin

Es gibt Konstellationen, in denen auch der stärkste Klassengegner die Waffen strecken muss. Kleinlaut wird dann zugegeben, dass die Darstellung angeblich zwar fragwürdig, nichtsdestotrotz aber doch an den Fakten orientiert ist. Im Zeitalter des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus mit all seinen Verwerfungen, Rückschlägen und Umwegen hatte das Bürgertum das große Problem, dass die Erfindung des Films eine recht lange Phase im Sozialismus darstellte – und zwar unter Oberhoheit einer vernünftigen staatlichen Förderung. Das führt auch heute noch dazu, dass die Ergebnisse sozialistischer Filmkunst gültige Urteile sowohl über den Zustand des Charakters des Imperialismus als auch über die Konstitution des sozialistischen Weltsystems bis 1990 zulassen. Kurz gesagt: Egal, was der Bürger so denkt, die während des Sozialismus entstandenen Filme sind da und sprechen die Sprache des Fortschritts.

Walter Heynowski als einen der innovativsten und produktivsten Dokumentarfilmer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Denn obwohl die Wunschvorstellungen nicht abreißen, ihn wahlweise als »Pamphletisten« oder Demagogen abzuqualifizieren, kommt auch der letzte Uneinsichtige keineswegs umhin, die filmischen Beiträge Heynowskis, die meisten zusammen unter dem Kürzel H&S mit seinem 1998 verstorbenen langjährigen Mitstreiter Gerhard Scheumann produziert, als wichtige Dokumente der Zeitgeschichte aufzufassen.

Am Montag, den 20. November 2017, dem 90. Geburtstag des Entlarvungskünstlers, las sein früherer Redaktionskollege Wolfgang von Polentz Passagen aus dem zweiten Teil der Erinnerungen Heynowskis, die im nächsten Jahr in der Verlagsgruppe Eulenspiegel vorliegen sollen, wo auch schon 2007 seine Jugenderinnerungen »Der Film meines Lebens« erschienen waren. Der Kampf gegen Imperialismus und Faschismus mit filmischen Mitteln ist, so das Fazit der Lesung im vollbesetzten Salon der Karl-Marx-Buchhandlung in Berlin, das Markenzeichen Heynowskis geworden. Dabei entwickelte er die Fähigkeit, zugleich Archivar, Kommentator und Analytiker dieser menschenfeindlichen Gesellschaftsformen zu sein. Schon die frühen Fernsehfilme »Mord in Lwow« (1960) über Theodor Oberländer und »Aktion J« (1961) über Hans Globke zeugen ebenso davon wie die späteren Filme »Meiers Nachlass« (1975) über eine bezeichnende Auktion von Gegenständen Hermann Görings in München oder »Kamerad Krüger« (1988) über die unmissverständliche Gesinnung von SS-Verbrechern.

Neben den schon seinerzeit jeweils kaum bestreitbaren Tatsachen ist einmal mehr zu konstatieren, dass die bundesdeutsche Gesellschaft die vierzigjährige Zweistaatlichkeit nach 1945 unbedingt benötigte, um wenigstens ansatzweise den deutschen Faschismus als Ausgeburt imperialistischer Expansionspolitik zu betrachten. Ohne die Existenz der DDR, nachzusehen vor allem anhand ihrer Filme, wäre es kaum möglich gewesen, auf eventuelle »Selbstreinigungskräfte« des westdeutschen Staates zu hoffen. Sofern die Satiresendung des ZDF »Die Anstalt« in ihrer Wahlauswertungsausgabe vom 17. Oktober 2017 auf Gestalten wie Heinz Reinefarth, Oberländer oder Globke mit »Aha-Effekt« als Träger bundesdeutscher Exekutivtätigkeit aufmerksam machte, so ist den sich erinnernden DDR-Insassen da ganz bestimmt nichts Neues präsentiert worden. Und auch der Einblick in die Bonner Republik in den satirisch ausgerichteten Arbeiten »Brüder und Schwestern« (1963), »O.K.« (1965) und besonders in »Geisterstunde – Auge in Auge mit dem Mittelalter« (1967) sind mehr als aufschlussreich, was den Irrationalismus einer aus Eigennutz und Eigentum bestehenden Gesellschaft betrifft.

Das berühmte Porträt des Kongo-Söldners Siegfried Müller »Der lachende Mann – Bekenntnisse eines Mörders« (1966) leitete über zum internationalistischen Einsatz von Heynowski und Scheumann, der die beiden Dokumentaristen wiederholt vor allem nach Vietnam und Chile führte. Diether Dehm wies in seinem kurzen Grußwort auf eben diese Achse hin.

Mit Sicherheit kann jetzt schon vorausgesagt werden, dass die Filme von Heynowski und Scheumann in einer menschlichen Gesellschaft Lehrbeispiele des investigativen Dokumentarfilms sein werden – als Ansichtsquelle dessen, wie zu leben es sich im Imperialismus einfach nicht gehört, und als Ansporn, gegen die Ungerechtigkeit der Welt mit Bewusstsein und Haltung aufzutreten. Man kann auf das Buch von Walter Heynowski sehr gespannt sein.