Unterschätzte Solarenergie

Saubere Energie boomt. Solar- und Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein Foto: Carsten Rehder/dpa

Der Streit um die Zukunft der Energieversorgung war nicht zuletzt Thema der inzwischen gescheiterten Sondierungsgespräche für eine Koalition aus Union, FDP und Grünen. Auch da ging es im Grunde um Rückzugsgefechte, also nur noch die Frage wann und nicht mehr ob der Kohleausstieg kommt. Diese Auseinandersetzung ist alles andere als ein deutscher Spleen, wie der dieser Tage veröffentlichte jährliche World Energy Outlook (Weltenergieausblick) der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt. Einige unser Nachbarn, wie etwa die Niederlande, Großbritannien und Italien haben bereits Daten festgelegt, zu denen das letzte Kohlekraftwerk in den Ruhestand geschickt werden soll. Auch im globalen Maßstab ist der Kohleboom vorbei, der das neue Jahrhundert bisher energiepolitisch geprägt hat. Zu diesem Schluss kommen die IEA-Ökonomen in ihren aktuellen Projektionen für die nächsten beiden Jahrzehnte.

Was die Entwicklung bis 2040 angeht, macht die in Paris ansässige Organisation verschiedene Haupttendenzen aus: Erstens wachse der globale Energiebedarf weiter, aber langsamer. Er wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 30 Prozent zulegen. Das nachlassende Tempo führen die Ökonomen zum einen darauf zurück, dass in vielen Länder die Rolle des Dienstleistungssektors wächst. Zum anderen rechnen sie mit einer erheblich steigenden Effizienz im Energieeinsatz. Der Löwenanteil des zusätzlichen Bedarfs wird nach ihrer Ansicht auf Asien entfallen und dort vor allem auf Indien, Südostasien und im nachlassenden Maße auf China. Für Japan rechnen sie wie für die anderen alten Industriezentren der westlichen Welt mit einem Rückgang des Energiebedarfs. Dort, so ihre Prognose, werde die Effizienzsteigerung das Wirtschaftswachstum überflügeln, was in der Tat schon jetzt in vielen Ländern zu beobachten ist.

Zweitens erwartet die IEA, dass in China der Energiemix »sauberer« wird. Tatsächlich geht dort seit 2013 der Bedarf an Kohle zurück, und die Fachleute der Agentur erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Allerdings setzt ihr Szenarium diesen Rückgang bei moderaten 15 Prozent fest, was angesichts der rasanten Entwicklung von Solar- und Windenergie in der Volksrepublik eher wenig scheint. Chinas Präsident habe zu einer »Energierevolution« aufgerufen und daher sei zu erwarten, dass staatliche Maßnahmen weiter dafür sorgen, dass die Energie effizienter eingesetzt wird. Der chinesische Bedarf werde daher nur noch um ein Prozent pro Jahr wachsen. Auch hier wäre zu fragen, ob das nicht ein wenig zu pessimistisch ist. Immerhin hat die Zunahme des chinesischen Energieverbrauchs schon seit 2012 im Durchschnitt nur zwei Prozent pro Jahr betragen. Außerdem plant das Land für den Straßenverkehr den raschen Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren, was den Primärenergiebedarf erheblich vermindern würde.

Drittens bleibt die Agentur ihrer Tradition treu und sagt einen weiter wachsenden Verbrauch von Erdöl und -gas voraus. Allerdings verlagert die Produktion sich weiter zu den sogenannten unkonventionellen Vorkommen, denn in den erschlossenen Lagerstätten lässt sich die Förderung kaum noch ausweiten. Viele gehen bereits ihrer Erschöpfung entgegen und neue Funde sind meist schwer zugänglich, weil sie unter der Tiefsee oder dem arktischen Ozean liegen. Unter unkonventionellen Vorkommen werden zum Beispiel die in Kanada abgebauten Teersände verstanden. In der dortigen Provinz Alberta werden große Waldgebiete abgeholzt und in öde Tagebaulandschaften verwandelt, um aus dem dort mit Sand vermischten Bitumen unter hohem Energieaufwand eine Art Rohöl zu synthetisieren. Auch die mit der Fracking-Technik abgebauten Schiefergas und -ölvorkommen in den USA werden dazu gezählt. Hier prognostiziert die IEA eine anhaltend hohe Förderung. Fraglich ist hier, ob sich der Ölverbrauch tatsächlich noch weiter steigern lässt, oder ob das Umrüsten auf Elektromotoren in China und Indien nicht schon im nächsten Jahrzehnt die globale Trendwende bringt.

Viertens geht der IEA-Ausblick zwar davon aus, dass Sonne und Wind für die künftige Stromversorgung eine wichtige Rolle spielen, er unterschätzt aber, wie jeweils in den Vorjahren, das Tempo der Entwicklung. Aktuell geht die IEA-Studie sogar von einem leichten Rückgang des Ausbautempos bei der Solarenergie aus, während sich tatsächlich die Zubauzahlen seit dem letzten Jahrzehnt alle zwei bis drei Jahre verdoppeln. In diesem Jahr werden weltweit voraussichtlich Solaranlagen von etwa 100 Gigawatt (GW) errichtet, knapp die Hälfte davon in China. 2016 waren es 80, 2015 50 GW. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass sich dieses Wachstum in naher Zukunft abschwächen wird. Mit 100 GW Solarleistung lassen sich in Deutschland etwa 20 Prozent des Strombedarfs abdecken. Wenn China nur im bisherigen Tempo weiter ausbauen würde, könnte es 2030 rund 15 Prozent seiner Stromnachfrage aus Sonnenenergie befriedigen. Angesichts des Bestrebens, die starke Luftverschmutzung in den Städten zu bekämpfen, ist aber von einer weiteren Beschleunigung auszugehen.