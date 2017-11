Bitte lächeln!

Es war der große Tag für die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des bundesweiten Fotowettbewerbs »Blende«, die sich mit ihren Bildern bei junge Welt beworben hatten. In der jW-Ladengalerie wurden am Dienstag abend ihre Werke ausgestellt und prämiert. Attraktive Preise, wie Reisegutscheine, Bücher und Wein, warteten auf die Amateurfotografinnen und -fotografen. Und es war auch Zeit für das eine oder andere Selfie. Eine Auswahl der besten Fotos wird demnächst in einem Kalender veröffentlicht. (jW)