Riexinger: Keine »geschäftsführende« Kriegführung mit Die Linke

Der Bundestag befasst sich in dieser Woche mit der Verlängerung von sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Dazu erklärte Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, am Dienstag:

Auch wenn die Sondierungsgespräche in den Sand gesetzt worden sind, soll die verheerende Kriegspolitik der Vorgängerregierung quasi »geschäftsführend« fortgesetzt werden. Das Land hat keine gewählte Regierung, aber der Bundestag soll zur Überbrückung sieben Auslandseinsätze der Bundeswehr durchwinken.

Die Linke ist entschieden gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Auch eine »geschäftsführende« Kriegsführung ist mit uns nicht zu machen.

Gerade der Bundeswehreinsatz in Afghanistan zeigt die Sinnlosigkeit einer militärischen Außenpolitik, die keine Probleme löst, sondern ganze Länder und Regionen in eine Spirale der Gewalt stürzt und zahlreiche Menschenleben kostet.

Wenn die SPD ihre Oppositionsrolle wirklich ernst nimmt, könnte sie hier gleich damit anfangen.

Zur Verleihung des Silvio-Meier-­Preises am Dienstag erklärte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg:

Die Verleihung des Silvio-Meier-Preises findet heute Abend, wie geplant, statt. Eine einstweilige Anordnung, die Veranstaltung zu untersagen, wurde am Montag vom Berliner Verwaltungsgericht abgewiesen.

Der Silvio-Meier-Preis ehrt Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen oder Projekte, die sich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg aktiv gegen soziale Bevormundung, Entmündigung, Diskriminierung, Rechtsextremismus, Rassismus, soziale und kulturelle Ausgrenzung einsetzen. Der Preis trägt den Namen Silvio Meiers, eines leidenschaftlichen Kämpfers für Toleranz, Freiheit und politische Emanzipation, der sein couragiertes Auftreten gegen rechte Gewalt mit dem Leben bezahlen musste.

In diesem Jahr werden Edeltraut Pohl und die Ortsgruppe Friedrichshain-Kreuzberg des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« geehrt. »(…)

Anlässlich der Schändung eines Denkmals für die Opfer des Faschismus in Köpenick erklärte die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e. V. am Dienstag:

Aufmerksame Passanten entdeckten am Mahnmal für die »Köpenicker Blutwoche«, der »Faust«, am vergangenen Wochenende den mit roter Farbe aufgesprühten Spruch: »Demokratie gleich Volkstod«, und brachten dies zur Anzeige.

Neonazisprüche an den Wänden in (Berlin-)Köpenick sind nach wie vor keine Seltenheit, die Schändung des Gedenkens an die von der SA brutal ermordeten Opfer der »Köpenicker Blutwoche« (21. bis zum 26. Juni 1933) aber ist noch schmerzhafter für die Nachfahren der Ermordeten und jener, die ihre Interessen und ihr Vermächtnis vertreten. (…)

Dass Neonazis leider leichtes Spiel haben, wenn sie das Andenken an die Opfer des Faschismus schänden oder antifaschistische Bürger terrorisieren, haben die letzten Jahre gezeigt. Erinnert sei an das jüngste Beispiel: In Neukölln wurden 16 Stolpersteine entwendet, zuvor brannten Autos von antifaschistisch engagierten Bürgern. Ermittlungsergebnisse der Polizei blieben bisher aus. (…)