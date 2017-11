Drei Jahre Haft wegen Plünderungen

Wegen Steinwürfen auf Polizisten wie hier am 9. Juli im Hamburger Schanzenviertel wurden bisher die meisten der G-20-Gegner verurteilt Foto: Axel Heimken/dpa

In der Serie von Prozessen nach dem G-20-Gipfel in Hamburg gab es am Dienstag das bisher härteste Urteil. Ein 28jähriger, der sich an Plünderungen im Schanzenviertel in der Nacht zum 8. Juli beteiligt hatte, wurde vor dem Amtsgericht der Hansestadt zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt – wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in acht Fällen. Das Gericht blieb um sechs Monate unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Zuvor war gegen den 21jährigen Niederländer Peike S. mit zwei Jahren und sieben Monaten Haft ein ähnlich hartes Urteil ergangen.

Nach Ansicht des Gerichts hatte der Hamburger über drei Stunden immer wieder Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen und sich an der Plünderung zweier Supermärkte und einer Filiale der Drogeriekette Budnikowsky beteiligt. In ihrer Urteilsbegründung verwies die Richterin auf »gut recherchiertes Videomaterial« der Polizei, das die Vorwürfe bestätigt habe. Dem Angeklagten half es offenbar nichts, dass er zuvor ein umfassendes Geständnis abgelegt und Reue gezeigt hatte.

Mit einer Bewährungsstrafe war am Montag vergangener Woche ein 19jähriger wegen Beteiligung an Plünderungen in der »Krawallnacht« im Schanzenviertel davongekommen. Er hatte sich nach dem Treffen des Führungspersonals der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer plus EU der Polizei gestellt.

Für den heutigen Mittwoch wird im Fall des Italieners Fabio V., der sich an Demonstrationen gegen den G-20-Gipfel beteiligt hatte, eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts über die von einer Amtsrichterin verfügte Aussetzung des Haftbefehls erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte umgehend Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt (jW berichtete). Fabio V. wird keine konkrete Straftat zur Last gelegt, dennoch sitzt er seit mehr als vier Monaten in Untersuchungshaft.