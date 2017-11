Vorbeigehende Großtat

Kein Wort darüber (Peter Schöne, Peter Stein, Camilla Nylund) Foto: ©Claudia Höhne

Hans Werner Henze hatte sein Oratorium »Das Floß der Medusa« in Zeiten der beginnenden Studentenrevolte komponiert. Als künstlerischen Einspruch gegen den Verrat der Herrschenden an jeder Verantwortung gegenüber ihren »Schutzbefohlenen« – so der Titel eines vor der Aufführung am vergangenen Freitag in der Hamburger Elbphilharmonie verlesenen Theatertexts von Elfriede Jelinek.

Henzes Arbeit ist aktuell bis heute, höchst aktuell. Denn es geht um die Opferung der »Vielzuvielen« durch die in wenigen Rettungsbooten gut versorgte Oberklasse, an Bord der 1816 vor Afrika auf Grund gelaufenen Fregatte »La Méduse«. Von hundertfünfzig Menschen, hilflos preisgegeben auf einem Trümmerfloß im Meer, überlebten fünfzehn. Théodore Géricault hat die Katastrophe 1819 festgehalten. In einem der ersten direkt politischen (und herrlich gemalten) Kunstwerke hat er sie buchstäblich zum Sinnbild verdichtet für’s Los der Verdammten dieser Erde.

Um die Aktualität und seine Parteilichkeit deutlich zu machen, widmete Henze das Stück bei der Uraufführung 1968 in Hamburg Che Guevara. Das missfiel dem bürgerlichen Premierenpublikum. Noch mehr missfielen dem eigens angereisten frontstadtgestählten RIAS-Kammerchor eine von Studenten an der Bühne angebrachte rote Fahne und ein Che-Porträt, er trat in den Singstreik. Angestachelt vom damals die Speerspitze der Revolution darstellenden deutschen Nachrichtenmagazin rumorten andere Studenten gegen die »konterrevolutionär geschmäcklerische« Musik des »Salonkommunisten« Henze. Den entstehenden Tumult eskalierte mit Helmen und Schlagstöcken in schon damals bewährter Manier eine Hundertschaft Hamburger Bereitschaftspolizei. Der Librettist Ernst Schnabel bekam auf die Mütze und wurde verhaftet; Henzes Protest und die Uraufführung gingen, ehe sie überhaupt stattfinden konnten, im Chaos unter. Waren das Zeiten! Ich hab’ sie miterlebt.

Auf Youtube kann man sich den Mitschnitt der ungestörten Hamburger Generalprobe anhören. Der Erzähler ist eine Art säkularisierter Evangelist in Gestalt des antiken Höllenfährmanns Charon. Links auf der Seite der Handelnden der Atem des Lebens, die Bläser des Riesenorchesters, ihr Sprecher Jean-Charles, dunkelhäutiger Chronist der Opfer. Rechts die Streicher als die Toten, ihr Sprachrohr: Madame La Mort, Sopran. Auf dem Mitschnitt höre ich einen die schwierige Chromatik in zarten Farben nachvollziehenden Dietrich Fischer-Dieskau, eine die Register jäh wechselnde, dabei fein timbrierte Edda Moser. Sprecher Charles Regnier betont deutlich und sparsam. Ich höre eine extrem sorgfältig und reich gearbeitete Orchesterpartitur, zart geschichtete, chromatisch verdichtete, auch polyphon verzweigte Harmonien, feingliedrig konzertierende Bläser. Ich höre sorgsam geführte, vielgeteilte und wie in Bachs Turbae dramatisch beschleunigte Chöre. Die ersten Opfer waren Kinder; ich höre zarte Kinderstimmen, dünn begleitet von Streichern in fahlem Licht. Wunderschön das Baritonsolo mit dem Englischhorn und viele andere Details. Orchester und Chor, die Metallklänge des Schlagwerks, Farben, Worte, alles verdichtet sich zur bewegenden musikalischen Erzählung. Bei allem Riesenaufwand bleibt das Geschehen kammermusikalisch übersichtlich, so höre ich es auf Youtube.

2001 hatte das Oratorium zu den Verbrechen der Klassengesellschaft erfolgreiche Hamburger Erstaufführung unter Ingo Metzmacher mit den Musikern der Hamburgischen Staatsoper. Am vergangenen Freitag saß mit dem SWR-Symphonieorchester ein Klangkörper der ersten deutschen Orchesterreihe auf der Bühne, mit dem SWR-Vokalensemble und dem WDR-Rundfunkchor sangen erstklassige Chöre, Péter Eötvös, eine der gegenwärtigen Größen neuer Musik, dirigierte.

Ich saß im Bereich E der Elbphilharmonie, eine Art Hochparterre des großen Saals, in dem ich an verschiedenen Stellen ähnlich groß dimensionierte Werke mit viel Gewinn gehört habe: Schönbergs »Gurrelieder«, Bruckners und Mahlers achte, Jörg Widmanns Oratorium »Die Arche« … Für den vergangenen Freitag abend kann ich nur ratlos und ziemlich unglücklich feststellen: Henzes oratorische Großtat ging komplett an mir vorbei, ich mag kein Wort darüber verlieren. Woran es gelegen hat – an Aufführung, Akustik oder meinem Aufnahmevermögen –, ich weiß es nicht. Dergleichen ist mir noch nicht passiert.