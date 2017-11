Druck auf Siemens erhöhen!

Die Berliner Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer (Die Linke) erklärte am Montag angesichts der von Siemens geplanten Massenentlassungen:

Was die Beschäftigten der Siemens-Werke jetzt vor allem brauchen, sind Solidarität und Unterstützung im Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Innovative Vorschläge der Beschäftigten liegen seit langem auf dem Tisch. Es gibt also Alternativen. Sie müssen zur Verhandlungsgrundlage zwischen der Belegschaft und dem Vorstand werden – und nicht der Abbau von Stellen. Denn für jeden Arbeitsplatz, der bei Siemens gestrichen wird, dürften zwei weitere bei Zulieferern wegfallen. Es geht also um mehr, es geht um die Zukunft ganzer Regionen. Noch ist nichts beschlossen. Der Druck auf die Konzernleitung muss jetzt erhöht werden. Siemens muss die 2010 mit der IG Metall vereinbarte Standort- und Beschäftigungssicherung einhalten und seine Verantwortung für die Entwicklung zukunftsorientierter Arbeitsplätze wahrnehmen. (…)

Der Freie Zusammenschluss von Studentinnen-/Studentenschaften (FZS) kommentierte am Montag in einer Pressemitteilung eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg:

Am 15. November 2017 ging bei den Studierendenschaften Baden-Württemberg eine Anfrage des Wissenschaftsministeriums ein, welche durch einen Antrag (16/2967) der AfD-Landtagsfraktion initiiert wurde. Es wird darum gebeten, Auskunft über ideell, finanziell oder andersartig unterstützte Gruppen, Initiativen und autonome Referate der »verfassten Studentenschaften« Baden-Württembergs seit 2012 zu geben. Es wird zudem explizit nach geförderten und noch zu fördernden Gruppen der verfassten Studierendenschaft der Uni Heidelberg gefragt. Zudem erfragt die AfD-Landtagsfraktion, ob der Landesregierung einzelne Gruppen bekannt sind, welche unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und von Verfassten Studierendenschaften unterstützt werden.

»Die Beweggründe der Landtagsanfrage scheinen klar. Es wird systematisch versucht, die verfassten Studierendenschaften, welche in ihrer politischen Arbeit ein Dorn im Auge sein dürften, bis auf das kleinste Detail zu durchleuchten. Dass hierbei Informationen angefragt werden, welche frei zugänglich sind, macht das Anliegen nicht weniger brisant«, so Iris Kimizoglu, Vorständin der verfassten Studierendenschaft der Uni Freiburg.

Vor allem die explizite Abfrage der Unterstützung von autonomen Referaten wird als Angriff auf Minderheiten gesehen. Diese sind meist von marginalisierten und diskriminierten Gruppen erkämpfte und genutzte Schutzräume. Sie dienen als Rückzugsort und als Raum für ihren Kampf gegen Sexismus, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Setzt man die Fragen der AfD in den Kontext ihrer politischen Agenda, wird ihre Intention klar: »Die AfD greift damit eben jene diskriminierten Gruppen an und stellt ihre Relevanz in Frage. Weiter noch, durch die Konzentrierung der Daten rücken diese Gruppen auch in den Fokus von Gruppen, die der AfD nahestehen, wie Burschenschaften und Identitäre. Diese sind nicht selten bereit, direkte Angriffe auf diese Schutzräume zu unternehmen, oft sogar unter Anwendung körperlicher Gewalt«, äußert sich Konstantin Korn, Vorstand des FZS, dazu. (…)