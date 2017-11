»Es lohnt sich zu kämpfen«

»Nach Erzählungen suchen, die unsere Zeit einfangen«: Werner Ruzicka Foto: DF

Früher war die Duisburger Filmwoche bemüht, ihre Filme so zusammenzustellen, dass sie wie eine große Erzählung wirken. Wenn es noch so ist: Wovon handelt die Erzählung 2017?

Es ist eine Erzählung der großen Sorge, der Diskontinuitäten, mit Einsprengseln der Hoffnung. Was die beherrschenden Themen sind, das weiß ja jeder. Oft aber tragen die Filme, trotz all ihrer Ambivalenzen, auch die Information mit sich, dass es sich lohnt, nicht einvernehmlich zu sein, zu kämpfen – und dabei auch ein Höchstmaß an künstlerischer Sorgfalt aufzubringen. Ein Detail, ein Satz, ein Bild; immer wieder spürt man, dass Zuschauer auf die Nuancen achten, die zum Ausdruck bringen: Dieser Autor meint es redlich, dem kann ich vertrauen. Das ist Kinoglück oder das einer Öffentlichkeit.

Zur Erzählung müssten auch die Toten dazuzählen. In diesem Jahr zeigte Duisburg einen Film über den kürzlich verstorbenen Regisseur und Medienhistoriker Werner Nekes. In Sonntagsreden heißt es häufig, jemand fehle. Aber ist das im Kinobetrieb wirklich so?

Ein paar Beispiele. Bei »doxs!«, unserem Festival für Kinder und Jugendliche, liefen in diesem Jahr einige der Kinderfilme, die Harun Farocki gedreht hat. Dazu brachte seine Lebensgefährtin ein neues Buch mit Lebenserinnerungen von ihm mit. Dann wäre da der auch 2014 verstorbene Schweizer Peter Liechti. Gestern äußerte jemand gegenüber einer Regisseurin: Ihrem Film fehlt eine bestimmte Dimension, wäre es nicht eine Option gewesen, so wie Peter Liechti zu arbeiten? Und an anderer Stelle rief ein Diskutant dazu auf, an den verstorbenen Filmemacher Michael Glawogger zu denken, an die Art, wie er Fragen filmisch angegangen ist und sie gelöst hat. Natürlich fehlt bei allen Genannten die produktive Existenz schmerzlich, auf der anderen Seite zeugen sie fort und werden die Spuren, die sie uns hinterlassen haben, begangen.

Menschen, die an Hochschulen Film studiert haben, gelingt es in der heutigen Kulturökonomie kaum mehr, eine kontinuierliche Dokumentaristenlaufbahn hinzubekommen. Manche arbeiten auch ganz außerhalb des Medienbetriebs. Will Duisburg auch ihren Filmen ein Forum zu bieten?

Ganz entschieden, ja. Und das führt zu Kritik an unserem Konzept und Programm. Die Begründung lautet häufig, dass man diese Filme der Jungen in Duisburg sehen könne, aber dann nie wieder. Zeigt doch lieber die Werke derer, die etabliert sind, die eine bestimmte Formensprache gefunden haben – und zeigt sie bitte selbst dann, wenn sie nicht gelungen sind. Dem geben wir natürlich nicht nach, denn unsere Politik ist davon bestimmt, nach Erzählungen zu suchen, die unsere Zeit einfangen. Und das geht nur mit Polyphonie (was Stolperer und Umwege beinhaltet). Dazu tragen die Jungen immens bei.

Der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich hat einmal gesagt, die Proteste von 1968 seien auch als eine Liebeserklärung an die Universität zu verstehen, sprich: an eine gesellschaftliche Institution, in der grundlegend reflektiert wird. Beobachten Sie, dass die jungen Besucher der Filmwoche diese heute wirklich als einen Ort der Reflektion schätzen, ja, seiner bedürfen?

Es gibt dafür eine Voraussetzung, nämlich die: zum Denken angeregt zu werden. Es kommt sehr darauf an, ein Denken und Sprechen über etwas so zu organisieren, dass alle angeregt sind, an diesem Sprechen teilzunehmen. Und das ist, was wir hier in Duisburg probieren. Vielleicht kann man so sagen: Das Sehen von Filmen regt das Denken an, das dann im gemeinsamen öffentlichen Reden verfertigt wird. Das Soziale ist wirklich immens wichtig. Ich denke, wenn solch eine Diskussion gelingt, ist es eine glückhaft kollektive Weise zu lernen. Und das wird auch geschätzt.

Lars-Henrik Gass, der Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen, sieht das Filmfestival ja als einen Ort an, wo man viele der weltweit produzierten Filme allein noch so sehen könne, wie sie gemeint sind: auf großer Leinwand, in großer Öffentlichkeit. Teilen Sie dieses Festivalpathos?

Das ist unser Programm. Wir können hier ja, stärker als Oberhausen es wegen seiner Kurzfilmstruktur vermag, wirklich jedem Film einen Platz verschaffen, wo nur er, sein Autor und das Reden über ihn im Mittelpunkt stehen.

Gass wird ja zuweilen Kulturpessimismus vorgeworfen, in dem Sinne, dass er die Rezeptionsveränderungen des Kinos nicht akzeptieren würde. Für die so Argumentierenden ist Kino ja auch, wenn einer allein zu Hause eine DVD oder einen Stream mit 1000 Unterbrechungen schaut.

Was die Kinobranche macht, ist eine ökonomische Angelegenheit, über die man auf ökonomische Weise reden soll. Was aber das Kinoerlebnis angeht, also die Projektion von Welt in die Welt unter bestimmten Bedingungen – das war immer unser Programm, und darum ist es mir auch nicht bange.

Duisburg hat sich unter Ihrer Leitung auch stark inszenierten dokumentarischen Formen geöffnet, die lange Zeit verpönt waren.

Es gab hier immer schon reflektierte Leute, die argumentierten, dass es dokumentarische Genres gebe, die wir unbedingt einbeziehen sollten. Man musste sich überdies klar darüber werden, dass auch sogenannte klassische Dokumentaristen, wenn sie ein Gespräch vorbereiteten oder Licht machten, sich immer schon bestimmter Inszenierungsstrategien bedient haben. Insofern war dieser Schritt folgerichtig. Und ich glaube absolut, dass es Dokumentarfilme künstlerisch weiterbringt, wenn man sie mit Mitteln anreichert, die außerhalb einer vermeintlichen Faktizität liegen. Indes sind Filme wie die von Ulrich Seidl, der die bei ihm auftretenden Menschen ja immer explizit als Darsteller bezeichnete und damit Entrüstungsstürme auslöste, inzwischen durchgesetzt. Solche Provokationen auf scholastischer Ebene brauchen wir nicht mehr, da ist vieles doch arg prätentiös.

Vor 10 oder 15 Jahren war in Duisburg zu erleben, wie Dokumentarfilme zunehmend sich selbst, ihre Perspektiven oder Entstehungsbedingungen reflektierten, also das sogenannte postmoderne Denken Einzug hielt. Lässt sich ein solcher aus den Geisteswissenschaften kommender Kinotrend auch heutzutage beobachten?

Der beschriebene Weg erfährt einerseits inzwischen große Anerkennung, etwa die Werke unseres häufigen Gastes Hito Steyerl, und wird anderseits aber von nicht mehr vielen verfolgt. Heute gibt es eine viel größere Notwendigkeit, sich zur Politik ins Verhältnis zu setzen. Da kann man nicht immer weiter nur dekonstruieren, sondern muss Haltung beziehen. Was es derzeit ausgeprägt gibt, ist eine verstärkte Bewegung hin zu autobiografischen Stoffen, vor allem in der Generation der 40 bis 50-Jährigen. Und manche Filmemacher und Filmacherinnen sind nun in der Lebensphase, wo sie verstärkt fragen: Wieviel Zeit habe ich noch, was kann und soll ich noch fertig stellen?

Zu Beginn des Festivals wurde bekannt, dass die Schauspielerin Karin Dor gestorben ist, deren Schönheit mich als jungen Kerl ungeheuer beeindruckte, was wiederum meine Kinofaszination mit ausgemacht hat. Sie leiten ein intellektuell anspruchsvolles Festival, zählen da solche Momente wie die Faszination für Karin Dor?

Bei mir ging das hin bis zu Fuzzy-Filmen, die ich als Kind am Sonntagmorgen für 50 Pfennig sah. Ich bin als Katholik großgeworden, erlebte in einer Kirche im Ruhrgebiet auch den Brauch der Maiandacht. Ich liebte die Lieder und die schönen Fliedergerüche – und bestaunte auf unschuldige Weise eine Marienstatur, welche die sekundären Merkmale des weiblichen Sexus ziemlich betonte. Ganz ähnlich meine Erfahrungen mit Madonnaartigen Kinoikonen wie Karin Dor. Meiner Ansicht nach gibt es keine trivialen Erinnerungen. Besser gesagt: Erinnerungen, die nichts Triviales beinhalten, sind keine wirklichen Erinnerungen.