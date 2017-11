Bürgerkrieg im Südsudan geht weiter

Geflüchtete aus dem Südsudan laden am 26. Oktober im Lager in Palorinya Essen von Lastern des World Food Program (WFP) ab Foto: REUTERS/James Akena

Mit großer Sorge blicken die Menschen im Norden des Südsudans auf die im Dezember beginnende Trockenperiode. Die während der Regenzeit im Matsch versunkenen, unbefestigten Wege werden wieder befahrbar. Der Bürgerkrieg, der seit vier Jahren das Land im Griff hat, flammt dann regelmäßig neu auf.

»Falls die Regierung weiter auf einen militärischen Sieg setzt anstatt auf einen politischen Kompromiss, wird der Südsudan weitere Kämpfe und menschliches Leid sehen«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag aus einem internen Bericht von UN-Beobachtern an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Viel schlimmer noch: Im Südsudan drohe ein Genozid. Systematisch würden Hunderttausende durch Regierungstruppen vertrieben.

2013 brach der Konflikt als Machtkampf innerhalb der regierenden Südsudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLM) aus. Diese hatte das Land seit der Unabhängigkeit regiert. Dauerpräsident Salva Kiir überwarf sich mit seinem Vize Riek Machar. Drei Kommandanten der SPLM unterstützten Machar. Bis heute sollen in dem Bürgerkrieg mehrere zehntausend Menschen umgekommen sein.

Das ostafrikanische Staatenbündnis IGAD versucht zu vermitteln, aber Beobachter zweifeln am Erfolg der Mission. Ein Grund ist die sprunghaft angestiegene Zahl der Rebellengruppen. War für den Waffenstillstand nur die Zustimmung von vier Parteien nötig, müssen jetzt die Interessen von rund 20 unter einen Hut gebracht werden. Hinzu kommt: »Präsident Salva ist Teil der IGAD und Teil des Konflikts«, erklärte die prominente Oppositionelle Rebecca Garang laut Reuters vom Freitag.

»Wir sind längst über den Punkt hinaus, wo eine gemeinsame Beteiligung an der Macht eine realistische Lösung für den Südsudan ist, wenn sie es denn jemals war«, so der frühere Chef der UN-Beobachter im Sudan, Payton Knopf. Die Regierung habe wenig Anlass zu verhandeln, denn sie sei den Rebellen militärisch überlegen. Machar steht in Südafrika unter Hausarrest, seine Kommandanten sind überwiegend ins Exil gegangen. Trotzdem wollen die Rebellen in der Trockenzeit eine neue Offensive starten, ließen sie Reuters wissen.

Der Konflikt hat die aktuell größte Flüchtlingsbewegung in Afrika zur Folge. Hunderttausende sind über die Grenze geflohen, Millionen Menschen ziehen als Binnenflüchtlinge im eigenen Land umher. Mehr als ein Drittel der zwölf Millionen Einwohner ist auf internationale Hilfsgüter angewiesen. Im Frühjahr erklärte die UN offziell, dass im Norden des Landes eine Hungersnot ausgebrochen ist. In diesem Jahr sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mindestens 164 Menschen verhungert, vor allem Kinder.

Doch die internationalen Hilfsgüter erreichen die Hungernden oftmals nicht. Die Armee von Präsident Kiir verhindere die Verteilung. »Diese Aktionen laufen darauf hinaus, dass Nahrung als Kriegsmittel benutzt wird«, heißt es in dem UN-Bericht. »Die Verweigerung von Hilfe hat eine extreme Unsicherheit bei der Ernährung von großen Teilen der Bevölkerung verursacht.« Der Regierung wird vorgeworfen, sie wolle bestimmte Ethnien aushungern. Die Armee gehe zudem äußerst brutal gegen ihre Gegner vor: Die Beobachter sprechen von gebrandschatzten Dörfern und Massenvergewaltigungen.

Es geht um mehr als nur ethnische Ressentiments, vor allem geht es um Macht und Geld. Bestes Beispiel ist offenbar der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee, Paul Malong. Die von George Clooney finanzierte Menschenrechtsgruppe »The Sentry« will nachweisen können, dass sich Malong – wie auch andere hohe Politiker und Militärs – schamlos an den Bodenschätzen des Landes bereichert hat. Der als harter Nationalist bekannte Malong ist mit seiner großen Hausmacht eine stetige Gefahr für Präsident Kiir. Im Mai setzte Kiir ihn als Oberbefehlshaber ab und stellte ihn unter Hausarrest. Am vergangenen Wochenende umstellten schwerbewaffnete Truppen Malongs Anwesen in Juba und forderten, der General solle einige seiner Bodyguards entlassen. Aus Angst, es könnten Kämpfe ausbrechen, verließen viele Einwohner der Hauptstadt ihre Häuser nicht mehr.