Dank Seiner Majestät

Welcome back: Rabat (Marokko) in der Nacht zum Sonntag Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Die Fußball-WM-Endrunde im kommenden Sommer nimmt Formen an. 26 von 32 Teilnehmern stehen fest. Am Freitag qualifizierte sich Senegal für das Turnier in Russland, am Sonnabend folgten Tunesien und Marokko. Die Italiener hingegen drohen erstmals seit 60 Jahren eine Endrunde zu verpassen. Mit dem Rücken zur Wand empfangen sie heute im Mailänder San Siro die Schweden zum Play-off-Rückspiel. Sie müssen eine 0:1-Hinspielniederlage wettmachen. »Ein gefährliches Ergebnis«, sagte Bundestrainer Joachim Löw. »Wenn Schweden auswärts ein Tor macht ...«

Beim Hinspiel in Solna am Freitag wirkten Buffon und Co. verunsichert, die Schweden um den Leipziger Bundesligaprofi Emil Forsberg abgeklärter und entschlossener. »Ein Ensemble von Spielern, die nicht wissen, was sie anfangen sollen«, hatte der Corriere della Sera beobachtet: »Keine Ideen und wenig Teamgeist.« Ähnlich vernichtend äußerte sich der langjährige Spielgestalter Andrea Pirlo, Weltmeister von 2006, einige Tage nach seinem Karriereende: »Man braucht Qualität, um solche Spiele zu gewinnen. Das sind Partien, in denen du siehst, was richtige Spieler sind.«

Der Coach der Azzuri, Gian Piero Ventura, wirkt einigermaßen ratlos. Er will die Mannschaft gegenüber dem Hinspiel nur geringfügig ändern. Der neapolitanische Stürmer Lorenzo Insigne soll von Beginn an ran, Leonardo Bonucci mit einer Gesichtsmaske auflaufen (am Freitag erlitt er bei einem Zweikampf einen Nasenbeinbruch).

Als letztes Team aus Europa könnte sich am Dienstag Irland das WM-Ticket sichern. Die Mannschaft von der Grünen Insel hat nach einer Nullnummer gegen Dänemark vor dem Rückspiel in Dublin die Trümpfe in der Hand. Vor 36.000 Zuschauern im ausverkauften Kopenhagener Parken-Stadion schnürten die Gastgeber die Boys in Green zwar von der ersten Minute an regelrecht ein. Das irische Abwehrbollwerk aber hielt. Die Außenseiter konnten mit 28 Prozent Ballbesitz leben, müssen sich nun aber »in der Offensive etwas einfallen lassen«, wie Irlands Teammanager Martin O’Neill konstatierte.

Erstaunlich souverän verlief Marokkos Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren. Die Mannschaft um den früheren Bayern-Profi Mehdi Benatia, die an der Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) am Samstag einen 2:0-Endstand erzielte (30.), hatte in ihren sechs Gruppenspielen kein einziges Gegentor kassiert und ließ am Ende auch beim Afrikameister von 2015 nichts anbrennen. Während sich der französische Trainer Hervé Renard in Demut gegenüber König Mohammed VI. übte – »Ich danke seiner Majestät für den Anruf. Das ist eine sehr große Ehre« –, ließ es die marokkanische Fangemeinde in Brüssel auf eine sehr unangenehme Art krachen. Autos wurden angezündet, Steine geworfen, Läden geplündert. 22 Polizisten sollen verletzt worden sein.

Deutlich verhaltener wurde in Tunesien gefeiert, wohl auch, weil die Mannschaft beim 0:0 gegen Libyen eine blasse Vorstellung bot. Trainer Nabil Maaloul verteidigte seine Spieler, die »nun einmal unter sehr großem Druck standen«, wie er sagte, und immerhin zum achten Mal in Folge ungeschlagen blieben. Zuletzt war Tunesien bei der WM 2006 in Deutschland mit von der Partie, an deren Ende, wie erwähnt, die Azzurri um Pirlo triumphierten. So richtig auserzählt ist dieses Sommermärchen übrigens noch lange nicht. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main neuere Hinweise zur ominösen Millionenzahlung der WM-Organisatoren um Frank Beckenbauer. Ausgehend von der Notiz einer Bankangestellten, gehen die Ermittler laut Süddeutscher der Vermutung nach, dass 2005 durch die Zahlung des WM-Organisationskomitees von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus private Verbindlichkeiten Beckenbauers aus einem Geschäft mit internationalen Fernsehrechten getilgt worden sein könnten.

Bislang hatten die Beteiligten behauptet, die falsch deklarierte und über den Weltverband FIFA geleitete Überweisung stehe in Verbindung mit einer Vorauszahlung an die FIFA-Finanzkommission für einen späteren Zuschuss des Weltverbandes für die WM-Organisation. Die FIFA bestreitet einen solchen Zusammenhang seit jeher. Sollte sich der neue Verdacht erhärten, könnte der Deutsche Fußballbund die für 2006 aberkannte Gemeinnützigkeit kaum noch wiedererlangen und den erlassenen Steuernachzahlungsbescheid über fast 20 Millionen Euro praktisch nicht mehr anfechten.

Sollte Beckenbauer tatsächlich mit DFB-Geldern private TV-Rechte erworben haben, ergäbe sich für Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, eine logische Konsequenz: »Dann muss auch der Kaiser mit seinem Privatvermögen haften.«