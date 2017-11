Nachschlag: Lügen und Videos

Wenn die Rache der Natur zuschlägt, wird die Kanzlerin wieder wie nach Fukushima auftreten und sagen: »Das hat ja niemand ahnen können!« Foto: Marc Tirl/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel scheint nicht ganz so auf der Höhe der Zeit wie US-Präsident Donald Trump, der über Twitter zu kommunizieren pflegt. Die gelernte Physikerin bedient sich noch der guten alten Videobotschaft. Aber hat sie auch mehr zu sagen? Sieben Minuten dauert der jüngste, am Sonnabend veröffentlichte Clip, in dem die CDU-Chefin einer »Jugend-Klimabeauftragten« anlässlich des Bonner Gipfels ihre Strategie zur Reduzierung der Treibhausgase erklärt. Die junge Frau fragt: Müssen die Vertreter von Firmeninteressen angesichts des Ernstes der Lage nicht endlich einmal zurückstecken? – Lobbyinteressen, das sei leicht dahingesagt, es gehe um Arbeitsplätze, die Industrie dürfe nicht abwandern an Orte mit weniger Auflagen, die Wirtschaft müsse sich von innen erneuern und weltweit »Vorbild« sein, antwortet Merkel in etwa. Peinlich nur, dass am selben Tag in den Nachrichten von strengeren EU-Normen für Kohlekraftwerke die Rede war. Diese hatten gegen den Widerstand Deutschlands durchgesetzt werden müssen. (jt)