»Ihre Figuren springen mit Haut und Haar aus dem Papier« (Besucherpaar in der Berlinischen Galerie) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Revuetänzerinnen und Prostituierte, libertäres Nachtleben, Ball Paradox und das verrückte und dekadente Treiben in der Weimarer Republik als Tanz auf dem Vulkan – all das findet man in den Bildern von Jeanne Mammen, die in einer Retrospektive in Berlin zu sehen sind. Die 1890 in der deutschen Hauptstadt geborene Künstlerin verbrachte einen großen Teil ihrer Jugend in Frankreich und studierte anschließend mit ihrer Schwester in Paris und Brüssel Malerei. Die Familie musste während des Ersten Weltkrieges Frankreich verlassen und kehrte 1915 zurück nach Berlin. »Ich kannte keinen Menschen, ich hab geheult wie ein Schlosshund, so scheußlich fand ich es in Deutschland. Ich sprach doch nur französisch und hatte Schwierigkeiten, mich auszudrücken.« Doch ihr zeichnerisches und malerisches Talent öffneten ihr viele Türen.

Schon 1920 bezog sie mit ihrer Schwester ein Studio am Kurfürstendamm 29, in dem Mammen bis zu ihrem Tod 1976 wohnte und arbeitete. Mit ihren realistischen und satirischen Zeichnungen, Gemälden und Illustrationen hatte Mammen in der Zwischenkriegszeit großen Erfolg. Grandios sind ihre pointierten Beobachtungen des bürgerlichen Lebens in der Weimarer Republik. Sie gestaltete im Auftrag der UFA Plakate für einige Filme, darunter »Martyrium« von Paul Ludwig Stein mit Pola Negri, fertigte Illustrationen für Modemagazine. Auch Satiremagazine wie Jugend, Simplicissimus und Ulk druckten ihre Bleistift- und Pastellzeichnungen. Kurt Tucholsky befand 1929 voller Bewunderung: »Die zarten, duftigen Aquarelle, die Sie in Magazinen und Witzblättern veröffentlichen, überragen das undisziplinierte Geschmier der meisten Ihrer Zunftkollegen derart, dass man Ihnen eine kleine Liebeserklärung schuldig ist. Ihre Figuren fassen sich sauber an, sie sind anmutig und herb dabei, und sie springen mit Haut und Haar aus dem Papier.«

Einige von Jeanne Mammens Gemälden sind zu regelrechten Ikonen geworden, darunter die zwei »Revuegirls« (1930) sowie das Porträt der exaltierten Bühnendarstellerin Valeska Gert (1928/29), und haben die Künstlerin weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Auch Ernst und Tragik sind in ihren Bildern zu finden. Über ihr Ölgemälde »Schachspieler«, das im Herbst 1930 in einer Ausstellung der Galerie Gurlitt zu sehen war, schrieb ein Rezensent der B. Z. am Mittag: »Ein scharf schneidendes Messer ist hier am Werk. Vielleicht schnitzt es auch noch einmal Dinge, die ins Positive des menschlichen Wesens gerichtet sind.« Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise blicken die vier Abgebildeten tieftraurig, ja verbittert drein, als ob sie den Gang der Geschichte vorausahnten.

Diese realistisch-satirische Schaffensperiode zeigt Mammen auf der Höhe ihrer Kunst. Nach der Machtübergabe an die Nazis stellten viele Zeitschriften, für die sie gearbeitet hatte, ihr Erscheinen ein oder wurden gleichgeschaltet. Als Antifaschistin verweigerte sie sich einer Mitarbeit an Zeitungen, die dem Kurs der Nazis folgten. Ihr Künstlerkollege und Freund, Hans Uhlmann, wurde 1933 als Mitglied der KPD verhaftet und für fast zwei Jahre im Gefängnis Tegel inhaftiert. Ihrer Existenzgrundlagen beraubt, zogen die Mammen-Schwestern und Uhlmann später mit Handwagen durch Berlin und verkauften Zeitschriften und Grafiken. In dieser Zeit stellte Mammen kaum aus und arbeitete vorwiegend für private Sammler und Freunde, darunter Max Delbrück und Erich Kuby. Sie erforschte andere Stilrichtungen, die als entartet verpönt waren, und probierte sich in kubistischer Malerei, überdeutlich von Picasso inspiriert. Das Nachkriegswerk besteht aus einer Mischung aus Abstraktion und Surrealismus, mit Anleihen bei Kandinsky und Miró. Am Ende ihres Lebens fertigte sie Gemälde in Assemblagetechnik und fügte Staniolpapiere in die Bilder ein, die Verpackung von Schokolade und Pralinen.

Die umfangreiche, von Annelie Lütgens kuratierte Ausstellung in der Berlinischen Galerie ermöglicht erstmals einen umfassenden Blick auf das Lebenswerk der Künstlerin.