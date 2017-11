»Geflüchtetenhilfe nicht von Entwicklungsetat abziehen!«

»Wir haben davor oftmals und deutlich gewarnt«: Terres des hommes fordert schnelle Hilfe bei der Bekämpfung von Cholera und Hunger im Jemen Foto: Peter Steffen/dpa

Was ist die Wirklichkeit der Entwicklungshilfe im Jahr 2017?

Zunächst einmal: Es steht zuwenig Geld zur Verfügung, um weltweit zu helfen. Der vereinbarte Anteil von 0,7 Prozent am Bruttosozialprodukt ist zwar in diesem Jahr erreicht worden. Aber davon ist ungefähr ein Viertel für die Betreuung von Flüchtlingen hier in Deutschland ausgegeben worden. Es ist gut, dass dieses Geld investiert wird, aber unsere Forderung ist, dass es zusätzlich aufgewendet wird. Das Geld für Entwicklungshilfe muss tatsächlich bei den Ärmsten ankommen und darf nicht für Aufgaben im Inland verwendet werden.

Im Gespräch ist ja derzeit wieder, dass das Entwicklungs- und das Außenministerium nach französischem Vorbild zusammengelegt werden.

Wir von Terre des hommes halten gar nichts davon. Wir finden es richtig, dass es mit dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, BMZ, ein Ressort gibt, das für die Süd-Politik der Bundesregierung zuständig ist. Es sollte sogar noch deutlich gestärkt werden, sodass insgesamt eine politische Kohärenz herrscht. Mit anderen Worten: Es kann doch nicht sein, dass einerseits beispielsweise in den Ländern Westafrikas Entwicklungshilfeprojekte gefördert werden, wenn andererseits die Handelspolitik der EU dafür sorgt, dass die Märkte von Kleinbauern und Fischern in eben diesen Ländern zusammenbrechen. Das geschieht derzeit aber, weil große Fischfangflotten vor der westafrikanischen Küste den Atlantik leerfischen und wir aus der EU Nahrungsmittel dorthin exportieren, die wesentlich billiger sind, als das, was dort vor Ort erzeugt wird. Diese Widersprüche zu beseitigen und für politische Kohärenz zu sorgen, müsste in der Zuständigkeit eines gestärkten BMZ liegen.

Nun widerspräche das BMZ damit diametral den wirtschaftlichen Interessen der Bundesregierung, die den Begriff »Exportweltmeister« als Auszeichnung betrachtet.

Ein Umsteuern wäre ein schwieriger und langwieriger Prozess. Entwicklungshilfe kann die Probleme der armen Länder nicht alleine lösen. Wir können aber dafür sorgen, dass sich die Politik auf die Bedürfnisse der Ärmsten konzentriert. Das bedeutet: Grundversorgung sozialer Dienste, Bildung und Gesundheit, Förderung Bedürftiger. Dann kann eine wirtschaftliche Entwicklung einsetzen. Außenwirschaftsförderung hingegen und globale Handelspolitik sind Themenfelder, die einer anderen Logik folgen und die Hilfe für die Ärmsten nicht konterkarieren dürfen.

Warum muss man das trennen? Sie fordern doch in Ihrem neuen Bericht auch die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Es gibt viele Gründe für Flucht und Migration, gefordert ist hier vor allem eine Friedenspolitik. Die kann Entwicklungspolitik mit ihren Mitteln nicht erreichen. Dafür bräuchte es einen wirklich umfassenden Politikansatz, der auf Deeskalation setzt. Erstens: Keine Waffenexporte in Konfliktländer. Zweitens: Eine faire Handelspolitik, die den armen Ländern eine Chance auf dem Weltmarkt lässt. Drittens: Maßnahmen zur Umsteuerung der Erderwärmung einleiten. Nur in einem solchen Gesamtpaket kann ein Ergebnis erzielt werden, dass dann auch Migrationsströme reduzieren würde.

Wie klären Sie auf – und werden Sie dabei etwa von den sechs großen Parteistiftungen unterstützt?

Von den Parteistiftungen erhalten wir keine Unterstützung, wir finanzieren unsere Arbeit vorrangig aus Spenden. Wir brauchen akut mehr Aufmerksamkeit und konkretes Handeln: Schauen Sie sich die Bilder aus dem Jemen an! Dort findet eine Hungerkatastrophe statt. Wir haben davor oftmals und deutlich gewarnt. Was wir brauchen, ist jetzt ein politischer Ruck - wenn wir die Cholera und die Hungerkatastrophe im Jemen stoppen wollen, müssen Waffenexporte eingestellt und Druck auf kriegführende Beteiligte wie Saudi-Arabien ausgeübt werden.