Schutzräume Mangelware

Es hat lange gedauert, bis der Grundsatz »Nein heißt nein« im deutschen Sexualstrafrecht verankert wurde. Nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015 in Köln und Hamburg gab es dafür im Juli 2016 im Bundestag endlich eine Mehrheit. Der Paragraph 177 des Strafgesetzbuches (StGB) wurde neu geschrieben. Vor genau einem Jahr, am 10. November 2016, sind die Änderungen in Kraft getreten. Danach sollen sexuelle Übergriffe als solche anerkannt werden, wenn sie »gegen den erkennbaren Willen« der oder des Betroffenen stattgefunden haben oder wenn eine Person die hilflose Lage einer anderen ausgenutzt und sie missbraucht hat. Vorher galt als Vergewaltigung nur eine Handlung, gegen die sich das Opfer aktiv zur Wehr gesetzt hatte.

In der Rechtspraxis gibt es bislang faktisch noch keine Erfahrung mit dem novellierten Paragraphen. Das ergab eine aktuelle Recherche des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (BFF). Ein Urteil in einem nach dem neuen Sexualstrafrecht abgeschlossenen Verfahren liege noch nicht vor, sagte BFF-Leiterin Katja Grieger am Dienstag in Berlin. Sie räumte zugleich ein, dass die Strafrechtsnovelle »die Arbeit der Ermittlungsbehörden nicht leichter macht«. Sie zeige aber eine »Haltung, wie der Rechtsstaat sexuelle Übergriffe bewertet und was der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung bedeutet«, so Grieger. Der BFF moniert zugleich, dass in Medienberichten »allzu oft der Eindruck erweckt« werde, sexuelle Übergriffe in der Bundesrepublik seien »hauptsächlich ein Problem nichtweißer Täter«. Auch die »mit dem Gesetz einhergehende Erleichterung von Ausweisungen von verurteilten Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft« kritisiert der Bundesverband.

Wegen der bisher fehlenden Erfahrungen mit der Anwendung des neuen Paragraphen in der Rechtspraxis findet ein Prozess starke Beachtung, der am Mittwoch vor dem Landgericht in Bamberg (Bayern) begonnen hat. Die Staatsanwaltschaft wirft einem früheren Chefarzt vor, im Dezember 2016 eine Untergebene am Arbeitsplatz zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die Behörde wertet den Vorfall als Vergewaltigung. Das mutmaßliche Opfer habe bei Weigerung berufliche Nachteile zu befürchten gehabt. Der 46jährige weist die Vorwürfe zurück und sieht darin ein »Komplott« der Beschwerdeführerin und weiterer Kolleginnen gegen seine Person.

Erhebliche Defizite beim Schutz von Frauen und Kindern vor häuslicher Gewalt offenbart unterdessen eine am 2. November veröffentlichte Buzzfeed News Deutschland-Recherche. Eine Umfrage des Onlineportals bei den zuständigen Ministerien und Behörden in allen Bundesländern ergab, dass 2016 rund 13.500 Frauen aus sechs Bundesländern keine Unterkunft in einer der Einrichtungen erhielten. Da die zuständigen Institutionen von sieben Ländern keine Angaben zur Lage machen konnten oder wollten, dürfte die Gesamtzahl der Abgewiesenen wesentlich höher sein. In den 367 Frauenhäusern in Deutschland können derzeit rund 7.000 Personen untergebracht werden und damit nach Schätzung des Zusammenschlusses der autonomen Frauenhäuser nicht einmal die Hälfte derer, die sich darum bemühen. Die Finanzierung der Einrichtungen ist nach wie vor Ländersache, Wohlfahrtsverbände und der Zusammenschluss der autonomen Frauenhäuser fordern seit Jahren eine Sicherung der Existenz der Einrichtungen und eine Verbesserung des Hilfsangebots durch eine bundesweit geltende Regelung.