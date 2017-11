Käser gibt den Schmerzensmann

Protestaktion von Belegschaftsvertretern vor der Siemens Zentrale am Donnerstag in München Foto: Tobias Hase/dpa

Der Vorstandsvorsitzende von Siemens Josef »Joe« Käser will Deutschlands zweitteuersten Industriekonzern (nach Börsenwert) weiter umbauen. Dazu verordnet er den Beschäftigten ein sogenanntes Sparprogramm, denn das Münchner Weltunternehmen will für die Zeit nach 2020 gewappnet sein. Im Klartext: Weniger profitable Sparten stehen wie bisher vor der Existenzfrage, trotz Milliardengewinnen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17. Käser kündigte am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in München »Kapazitätsanpassungen« und »schmerzhafte Einschnitte« vor allem beim Kraftwerksbau an.

Die Konzernspitze wird vermutlich in der Sparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mehrere tausend Jobs vernichten. Spekuliert wird über rund 4.000, doch genaue Zahlen nannte das Management am Donnerstag nicht. Die Beschäftigtenvertreter sollen darüber am 16. November informiert werden. Zusätzlich hat der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa angekündigt, bis zu 6.000 Stellen zu kappen.

Bei Umsetzung der Einschnitte denkt man bei Siemens auch über die Verlagerung von Jobs an Standorte in strukturschwachen Regionen vor allem in Ostdeutschland nach. Vorwürfe von Beschäftigtenvertretern, mit solchen Überlegungen Unfrieden zwischen den Werken stiften zu wollen, wies Personalvorstand Janina Kugel zurück. »Wir werden hier nicht Standorte gegeneinander aufhetzen«. Außerdem sei man nicht »auf dem Jahrmarkt«.

Käser, der das Unternehmen seit seinem Antritt als oberster Chef 2013 zur Dauerbaustelle gemacht hat, will genau so weitermachen. Man habe verstanden, »dass Konglomerate alten Zuschnitts keine Zukunft haben«, erklärte er. Noch in diesem Geschäftsjahr sollen Entscheidungen fallen, wie Siemens besser für die industrielle Digitalisierung gerüstet werden kann. Bereits seit längerem wird erwartet, dass aus dem Konzern ein loser Verbund weitgehend eigenständiger Einzelunternehmen unter dem Dach einer Holding wird.

Parallel zu der Bilanzpressekonferenz protestierten derweil Beschäftigte gegen den geplanten Stellenabbau vor der Konzernzentrale. Die IG Metall appellierte an das Management, sich an ein gültiges Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung zu halten, das die Mitarbeiter vor Entlassungen schützen soll. (dpa/jW)