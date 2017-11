Parteitag ohne Überraschung

Neue Vorsitzende der sächsischen Linkspartei: Antje Feiks am Sonnabend auf Parteitag in Chemnitz Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Die sächsische Linkspartei hat am Wochenende bei einem Landesparteitag in Chemnitz einen neuen Vorstand gewählt. Bereits Ende September hatte der bisherige Vorsitzende Rico Gebhardt angekündigt, nicht erneut für dieses Amt kandidieren zu wollen und die bisherige Geschäftsführerin der sächsischen Linken, Antje Feiks, als Nachfolgerin vorgeschlagen. Dagegen hatte es Widerstand in der Partei gegeben.

Die sächsischen Bundestagsabgeordneten André Hahn, Caren Lay und Sören Pellmann hatten in einem offenen Brief an die Mitglieder für eine »personelle Neuaufstellung« der Landespartei geworben. »An die Spitze gehören Personen, die belastbare Erfahrungen und öffentlich wahrgenommene Erfolge in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner mitbringen, zugleich aber einen Aufbruch verkörpern können und medial wahrgenommen werden«, warben die Parlamentarier. Damit sprachen sie sich gegen die Wahl von Feiks aus und setzten sich für die Unterstützung der Kandidatur des Landtagsabgeordneten André Schollbach ein.

Obwohl Schollbach als »politisches Talent« gilt, der in der jüngsten Vergangenheit in der Auseinandersetzung mit CDU und AfD einige Erfolge vorzuweisen hatte, gelang es diesem am Sonnabend nicht, seine Konkurrentin zu übertrumpfen. Mit 104 Stimmen (56,2 Prozent) setzte sich Feiks gegen Schollbach durch, für den 75 Delegierte (40,5 Prozent) votierten. Es gab sechs Enthaltungen.

Bei der Wahl des stellvertretenden Landesvorsitzenden konnte sich hingegen Silvio Lang (95 Stimmen), der dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, gegen Stefan Hartmann vom sogenannten Reformerflügel durchsetzen. Für letzteren votierten 82 Delegierte. Als stellvertretende Landessprecherin wiedergewählt wurde mit 114 Stimmen die Landtagsabgeordnete Jana Pinka, die keine Gegenkandidatin hatte.

Einmütig beschlossen die Delegierten einen Antrag mit dem Titel »Den Rechtsruck kontern: Für Freiheit, Gleichheit, Solidarität!«. Darin machten sie deutlich, dass sie für die konsequente Vertretung der Interessen der arbeitenden Menschen – egal welcher Herkunft – stünden. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten unterstützte außerdem eine Offensive für den ländlichen Raum, durch die die Partei ihre Präsenz in der Fläche in den kommenden Jahren verstärken will.