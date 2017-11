Geld für die Sickergrube

Geliebte Steuerreform: Donald Trump (M.) mit einem Exemplar des Entwurfs am Dienstag in Washington Foto: Evan Vucci/AP Photo/dpa

Die dümmsten Kälber wählen sich ihre Schlachter selber, lautet ein alter Sponti-Spruch. Der erfährt gerade in den USA eine neuerliche Bestätigung. Am Donnerstag stellten die Republikaner (»Grand Old Party«, GOP) der Öffentlichkeit ihren Entwurf für eine Steuerreform vor. Fazit: Vor allem die Superreichen und Wohlhabenden würden von den neuen Gesetzen profitieren. Die Partei und Präsident Donald Trump zeigen erneut, wo sie hinzugehören. Anhänger aus der Unterschicht jubeln Trump dennoch weiter zu.

Die wichtigsten Details der geplanten Reform: Künftig solle es nur noch vier Steuerklassen geben, deren Sätze zwischen 39,6 Prozent (höchster) und zwölf Prozent (niedrigster) liegen. Das Einstiegseinkommen für die höchste steigt von 500.000 auf eine Million Dollar. Und es kommt noch besser: Die Körperschaftssteuer für Unternehmen sinkt von 35 auf 20 Prozent. Alle im Ausland gemachten Gewinne bleiben in den USA steuerfrei – und wenn man die gängige Praxis sieht, meist nicht nur dort.

Der Wirtschaftsjournalist Paul Waldman listete am Freitag in einem Blog der Washington Post die lange Reihe der verfrühten Thanksgiving-Geschenke für die Reichen auf und titelte: »Der neue Steuerentwurf der GOP beweist: Das Problem ist nicht nur Trump. Es sind die Republikaner.« Angesichts der Liste sei es schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass diese sich mächtig ins Zeug gelegt haben, um Unternehmen und Reichen zu helfen.

Willkommen also in der Sickergrube, dem Klub der Wohlhabenden. Denn die Republikaner bemühen als Begründung für die Umverteilung ausgerechnet die längst als wirkungslos erkannte Pseudothese des »Trickle-down«, nach der bei großen Einkommenszuwächsen der Superreichen ein immer größerer Teil dieser Zuwächse nach »unten« »durchsickere« (trickle): Die Steuererleichterungen für die Bestverdienenden würden die Konjunktur ankurbeln und damit den Einkommensschwächeren mehr Geld bescheren. Das alte Mantra also vom Kapitalismus, in dem die Ausgebeuteten von der eigenen Ausbeutung profitieren, wenn diese nur völlig ungehindert ausgeübt werden könne. Dummerweise sagen alle ernstzunehmenden Untersuchungen, dass »unten« kaum etwas oder nichts ankommt.

Der Präsident profitiert von einigen Teilen der Reform persönlich. Beispielsweise sollen sogenannte Pass-through-Betriebe, laut GOP »kleine« und Familienbetriebe, noch mit 25 Prozent besteuert werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch meldete. Davon profitieren nach Angaben der britischen Tageszeitung The Guardian vom Donnerstag rund 500 Firmen, die Trump gehören, denn gemeint sind Einzelunternehmer, Partnerships und Corporations. Wirtschaftsexperten haben ausgerechnet, dass fast die Hälfte des Einkommens aus Pass-through-Betrieben in die Taschen von nur einem Prozent der Bevölkerung fließt.

Natürlich fällt bei der Reform auch für »Normalverbraucher« ein wenig ab. So wollen die Republikaner mehr und bessere Abschreibungsmöglichkeiten bei der Lohnsteuer einführen. Kritiker vermuten, dass dabei aber nicht das soziale Gewissen eine Rolle spielt, sondern knallhartes politisches Kalkül. Die Umverteilung muss offenbar ein wenig kaschiert werden, immerhin ist Trump als der Anwalt der kleinen Leute angetreten. Sie haben ihn zum Präsidenten gewählt. Nun müssen diese Leute auch bei der Stange gehalten werden.

»Wir machen die größte Steuersenkung aller Zeiten«, habe der Präsident vor kurzem getönt, schreibt der Guardian weiter. Sie sei »Raketentreibstoff« für die Wirtschaft und werde »Jobs schaffen, wie ihr sie noch nie gesehen habt«, versprach Trump am 11. Oktober. Mit fast den gleichen Worten kündigte der Gouverneur von Kansas vor fünf Jahren eine ähnliche Steuerreform an. Am Ende stand der US-Bundesstaat kurz vor dem Bankrott.

Das droht auch der Bundeskasse: Mindestens 1,5 Billionen Dollar wird die Steuerreform kosten, manche sagen voraus, dass es sogar viel teurer werden könnte. Woher das Geld kommen soll, hat die Regierung bereits angekündigt: Kürzungen bei Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen.

Es stimmt, Trump braucht dringend einen politischen Erfolg, nachdem ihm bisher wenig gelungen ist. Vielleicht deshalb die Eile, mit der die Reform ausgearbeitet wurde. Die letzte unter Barack Obama habe Jahre der Vorbereitung gebraucht, »die Republikaner wollen das nun in ein paar Wochen hinkriegen«, moniert Wirtschaftsjournalist Waldman.

Nun müssen sich die Republikaner noch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zusammensuchen. »Das wird noch der einfachste Teil der Übung«, kommentierte Reuters. »Anschließend müssen sie im Senat die nötigen Stimmen für einen Beschluss finden – dort verfügen die Republikaner über eine Mehrheit von gerade einmal drei Stimmen.« Am Ende kann auch noch der Präsident bei Nichtgefallen dem Gesetz den Garaus machen. Schon im September, als Trump seinen Plan skizzierte, befürchtet der Guardian bereits im September: »Falls der Plan durchgeht (...), dann werden auch künftige Generationen von Amerikas Mittelschicht noch für diese Steuererleichterungen bezahlen«.