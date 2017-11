Werden wohl bald umlackiert: Die Maschinen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Für die ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin ist am Mittwoch das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies teilte das zuständige ­Amtsgericht Berlin-Charlottenburg mit.

Die Gläubiger können nun ihre Forderungen schriftlich bis zum 1. Februar 2018 beim »Sachwalter« anmelden. So wird der Insolvenzverwalter bei einem Verfahren in Eigenverwaltung genannt. Zu diesem bestellte das Gericht den Berliner Rechtsanwalt Lucas Flöther. Er hatte die Funktion vorläufig bereits nach dem Insolvenzantrag vom 15. August übernommen.

Den Flugbetrieb hatte das Unternehmen offiziell schon am vergangenen Freitag mit großem Brimborium bei der Landung des vermeintlich letzten Fluges in Berlin-Tegel eingestellt. Der tatsächlich letzte Air-Berlin-Flug stand gestern allerdings erst noch bevor: Der Streit um eine in Island wegen nicht beglichener Flughafengebühren festgesetzte Maschine wurde an Mittwoch beigelegt. Nach Angaben von Air Berlin sollte das Flugzeug noch am selben Tag endlich die Heimreise antreten.

Währenddessen geht der Konflikt um die Zukunft der Air-Berlin-Beschäftigten weiter. Am heutigen Donnerstag verhandelt das hauptstädtische Arbeitsgericht über einen Eilantrag der Personalvertretung der Flugbegleiter. Diese will per einstweiliger Verfügung Entlassungen verhindern. Bisher war es nur für einen Teil der Mitarbeiter gelungen, eine Transfergesellschaft einzurichten. Zudem will nun nach der Lufthansa auch der britische Billigflieger Easyjet bis zu 1.000 Piloten und Flugbegleiter übernehmen. (dpa/jW)