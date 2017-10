Denunzierung der Bettvorleger: Der Obergrüne Cem Özdemir kann darüber nicht lachen Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen sind entsetzt. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bezeichnete die Opportunisten-Partei, wegen ihres vorauseilend-devoten Eifers in der Jamaika-Sondierungskommission, als Bettvorleger der CDU/CSU. Das grenzt für sie an Beleidigung, verletze die Würde der Bettvorleger und schmälere und denunziere deren Bedeutung für die politische Kultur Deutschlands. In nächster Legislaturperiode wollen Bündnis 90/Die Grünen ihre Arbeit an einem Bettvorleger-Antidiskriminierungsgesetz vorantreiben.

Als eine der komplizierteren Fragen bei den Verhandlungen über die kommende Jamaika-Koalition entpuppt sich die gerade erfolgte Zeitumstellung. Die Grünen fordern ein Zeitumstellungsministerium nach Vorbild des Veggie-Days. Für sie ist eine klimagerechte Zeitumstellung und Familienzusammenführung für eine gelingende Integration von Flüchtlingen unerlässlich. Die FDP favorisiert dagegen die digitale, geregelte Zeitumstellungszuwanderung nach kanadischem Modell. Die CSU sperrt sich noch und besteht auf einem subsidiären Zeitumstellungsbegrenzungsgesetz mit einer Obergrenze.

Der Vorschlag der SPD, die eine Regierungsbeteiligung momentan noch verweigert, die Zeit um 150 Jahre zurückzustellen, als sie noch eine Partei des Volkes war, halten Experten für unrealistisch und nicht mehrheitsfähig. Viel wahrscheinlicher erscheint es, dass sich die Sozialdemokratie in den kommenden 150 Jahren in der Opposition erholt und zu alter Stärke zurückfindet.