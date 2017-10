Aufstand oder Verschwörung?

November 1917: ­Bewaffnete am Eingang des Smolny-Instituts, dem Sitz des Petrograder Sowjets Foto: Yakov Vladimirovich Steinberg,public domain , via Wikimedia Commons

» … Eine marxistische Partei kann anderseits die Frage des Aufstandes nicht auf eine Frage der militärischen Verschwörung reduzieren …«

Der Marxismus ist eine außerordentlich tiefe und vielseitige Lehre. Kein Wunder darum, dass Zitatenbruchstücke aus Marx – besonders wenn sie an unpassender Stelle angeführt werden – stets unter den »Argumenten« derjenigen anzutreffen sind, die mit dem Marxismus brechen. Eine militärische Verschwörung ist Blanquismus, wenn sie nicht von der Partei einer bestimmten Klasse organisiert wird, wenn ihre Urheber das politische Moment im Allgemeinen und das internationale im Besonderen nicht berücksichtigt haben, wenn dieser Partei die durch objektive Tatsachen bewiesene Sympathie der Volksmehrheit fehlt, wenn die Entwicklung der revolutionären Ereignisse nicht zur praktischen Widerlegung der kompromisslerischen Illusionen des Kleinbürgertums geführt hat, wenn die Mehrheit der als »bevollmächtigt« anerkannten oder sonstwie entstandenen Organe des revolutionären Kampfes in der Art der »Sowjets« nicht erobert ist, wenn in der Armee (in Kriegszeiten) keine vollkommen ausgereifte Stimmung gegen die Regierung, die den ungerechten Krieg entgegen dem Willen des Volkes in die Länge zieht, vorhanden ist, wenn die Losungen des Aufstandes (wie z. B.: »Alle Macht den Räten«, »Das Land den Bauern«, »Sofortiges Angebot eines demokratischen Friedens an alle kriegführenden Völker, unverzügliche Aufhebung aller Geheimverträge und Abschaffung der Geheimdiplomatie« usw.) nicht die allergrößte Popularität und Verbreitung gefunden haben, wenn die Vorhut der Arbeiterschaft nicht von der verzweifelten Lage der Massen überzeugt und der Unterstützung der Landbevölkerung sicher ist, einer Unterstützung, die sich durch ernsthafte Bauernunruhen oder Aufstände gegen die Gutsbesitzer und die diese schützende Regierung äußert, wenn die wirtschaftliche Lage des Landes die ernsthafte Hoffnung auf eine günstige Überwindung der Krise durch friedliche und parlamentarische Mittel bietet. Das genügt wohl?

In meiner Broschüre »Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten?« (…) habe ich ein Zitat aus Marx angeführt, das sich wirklich auf die Frage des Aufstands bezieht und den Aufstand als »Kunst« bezeichnet. (Das Zitat lautet: »Nun ist der Aufstand eine Kunst ebenso wie der Krieg oder andere Künste, und gewissen Regeln unterworfen, deren Vernachlässigung zum Verderben der Partei führt, die sich ihrer schuldig macht. Diese Regeln, mit denen man in solchem Falle zu tun hat, sind so klar und einfach, dass die kurze Erfahrung von 1848 die Deutschen ziemlich bekannt mit ihnen gemacht hat. Erstens darf man nie mit dem Aufstand spielen, wenn man nicht entschlossen ist, allen Konsequenzen des Spiels Trotz zu bieten. Der Aufstand ist eine Rechnung mit höchst unbekannten Größen, deren Wert sich jeden Tag ändern kann; die Streitkräfte, gegen die man zu kämpfen hat, haben den Vorteil der Organisation, Disziplin und der herkömmlichen Autorität ganz auf ihrer Seite« (Einschub Lenins: »Marx meint hier den ›schwierigsten‹ Fall des Aufstands: den Aufstand gegen eine ›unerschütterte‹ alte Macht, gegen eine Armee, die noch nicht unter dem Einfluß der Revolution und der Regierungsschwankungen zersetzt ist«); »kann man nicht ohne große Gegenmächte dagegen aufbringen, so wird man geschlagen und vernichtet. Zweitens, ist der Aufstand einmal begonnen, dann handle man mit der größten Entschiedenheit und ergreife die Offensive. Die Defensive ist der Tod jeder bewaffneten Erhebung; dies ist verloren, ehe sie sich noch mit dem Feinde gemessen hat. Überrasche die Gegner, solange ihre Truppen zerstreut sind, sorge täglich für neue, wenn auch kleine Erfolge; halte das moralische Übergewicht fest, das die erste erfolgreiche Erhebung dir gebracht hat; ziehe jene schwankenden Elemente an dich, die immer dem stärksten Anstoß folgen und sich immer auf die sichere Seite schlagen; zwinge deine Feinde zum Rückzug, bevor sie ihre Kräfte zusammenfassen können; kurz, nach den Worten (Georges) Dantons (1759–1794, französischer Revolutionär, jW), des größten bisher bekannten Meisters revolutionärer Taktik: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace! – Kühnheit, Kühnheit, abermals Kühnheit!« (Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Band 8. Dietz Verlag, Berlin 1960, Seite 95. Das Werk wurde als Artikelserie für die New-York Daily Tribune von Engels 1851/1852 geschrieben. Die Beiträge erschienen mit der Unterschrift von Marx. Erst 1913 wurde im Zusammenhang mit der erstmaligen Ausgabe des Briefwechsels von Marx und Engels bekannt, dass Engels die Serie geschrieben hatte. jW)