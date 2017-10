Wie vom Westen gewünscht

Ungeklärter Giftgasunfall: Nach dem Vorfall in Chan Scheichun am 4. April werden Verletzte versorgt Foto: Syria Civil Defence/ZUMA Wire/dpa

Es waren Untersuchungen, bei denen das Ergebnis schon im Vorfeld feststand. Für den verheerenden Vorfall mit Giftgas in der syrischen Stadt Chan Scheichun am 4. April mit Dutzenden Toten soll nach Einschätzung von Experten die Armee des Landes verantwortlich sein. In einem am Donnerstag dem UN-Sicherheitsrat vorgelegten Bericht wird behauptet, dass die gesammelten Beweise die Annahme stützten, dass die Kampfstoffe mit einer Bombe von einem Flugzeug abgeworfen worden seien.

Der Bericht der Ermittler von UNO und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) geht dabei von einem »wahrscheinlichsten Szenario« aus. Auswertungen von Foto- und Videoaufnahmen eines Kraters hätten ergeben, dass dieser von einer »relativ großen Bombe« verursacht worden sei. Diese sei »aus mittlerer oder großer Höhe« abgeworfen worden. Die Ermittler zeigten sich »überzeugt«, dass die syrischen Regierungstruppen das Nervengift Sarin eingesetzt hatten.

Für den Vorfall in Chan Scheichun machten die USA und ihre Verbündeten bereits kurz nach dessen Bekanntwerden die Streitkräfte der Arabischen Republik verantwortlich. US-Präsident Donald Trump rechtfertigte damit das Bombardement eines syrischen Militärflughafens am 7. April, von dem aus der Giftgasangriff gestartet worden sein soll.

Die syrische Regierung bestreitet hingegen jegliche Verwicklung in den Vorfall, denn sie verfüge seit einem Abkommen von 2013 über keine Chemiewaffen mehr. Russland erklärte, die Freisetzung des Giftgases sei höchstwahrscheinlich nicht durch die Armee, sondern durch eine am Boden detonierte Bombe ausgelöst worden.

Der russische Vizeaußenminister Sergej Riabkow sagte der Nachrichtenagentur Interfax am Freitag, der Bericht weise »Ungereimtheiten« bei logischen Zusammenhängen auf und beinhalte »unbestätigte Beweise«. Außerdem seien »zweifelhafte Zeugenaussagen« verwendet worden. Andere Länder wollten den Bericht dazu benutzen, »ihre eigenen geopolitischen Ziele in Syrien zu erreichen«. (AFP/jW)