Klasse für sich: Kristina Vogel im Keirin-Rennen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Den größten Jubel gab es bei der EM der Bahnradsportler im Berliner Velodrom für Sprintolympiasiegerin Kristina Vogel vom RSC Turbine Erfurt. Nachdem die 26jährige beim Auftakt am Donnerstag mit Miriam Welte den Titel im Teamsprint verpasst hatte, war sie am Sonnabend im Keirin von der ersten Runde bis zum Finale eine Klasse für sich. »Plan erfüllt, ich habe meine Goldmedaille«, sagte sie sichtlich erleichtert. Besonders gut geschlafen hatte sie nicht. »Es lastete schon großer Druck auf meinen Schultern.« Als Teamkollegin Welte nach einem 500-Meter-Triumph am Freitag »vor dem Einschlafen ihr Europameister-Trikot aufgehangen« habe, sei sie »schon etwas neidisch« gewesen.

Geboren wurde der deutsche Sprintstar noch in der Sowjetunion, im kirgisischen Leninskoje. Über das hiesige Sportfördersystem äußert sich die Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei nur vorsichtig. Vor kurzem allerdings verabschiedete sich ihr langjähriger Trainer Tim Zühlke nach China, wofür Vogel in der FAZ (19.10.) erstaunlich viel Verständnis aufbrachte: »Als Trainer schaut man, dass man sich weiterentwickelt, und andere Länder bieten da gerade größere Anreize.«

In Europa trainieren vor allem die Briten unter deutlich besseren Bedingungen als die Athleten des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR), für den die Heim-EM gleichwohl zum vollen Erfolg wurde. Ähnlich dominant wie Vogel im Keirin absolvierte am späten Samstag abend Franz Schiewer aus Forst mit Schrittmacher Gerhard Gessler (Erfurt) den Steher-Wettbewerb, der im Gegensatz zur WM bei der Europameisterschaft zum Programm gehört. Vor dem Niederländer Reinier Honig und Titelverteidiger Stefan Schäfer aus Cottbus raste Schiewer zum dritten Gold für den BDR.

Zum vierten fehlte nicht viel. Joachim Eilers (Chemnitz) wurde im 1.000-Meter-Zeitfahren nur vom Niederländer Jeffrey Hoogland bezwungen. Mit 1:00,733 Minuten lag Eilers 33 Tausendstelsekunden hinter dem Sieger. »Das sind nur ein paar Zentimeter«, sagte Eilers, »das ist verdammt bitter.«

Domenic Weinstein (Villingen) haderte nach der 4.000-Meter-Einerverfolgung mit Bronze. »Ich wollte eigentlich ganz oben stehen. Mit der Zeit im kleinen Finale bin ich zufrieden, in der Qualifikation habe ich mich verpokert«, sagte Weinstein. Die Übersetzung habe sich da als zu klein erwiesen. Den Bronzelauf gegen den Russen Alexander Jewtuschenko entschied der 23jährige mit zwei Sekunden Vorsprung (4:15,405 Minuten) souverän für sich. Gold ging an den Italiener Filippo Ganna (4:15,994), Silber an Ivo Oliveira (Portugal, 4:18,991)

Im Punktefahren sicherte sich Maximilian Beyer (Irschenberg) mit dem letzten Sprint Rang drei hinter dem polnischen Sieger Alan Banaszek und dem Dänen Niklas Larsen. Der gebürtige Berliner Andreas Müller, der für den österreichischen Verband startet, wurde vierter.

An den ersten drei von vier Wettkampftagen holte der BDR dreimal Gold, viermal Silber, dreimal Bronze) und hatte das gesteckte Ziel von »vier bis sieben« Medaillen damit bereits übertroffen. Überschattet wurde die BDR-Bilanz von schweren Stürzen deutscher Fahrerinnen. Am Samstag wurde Romy Kasper (Forst) nach einem Sturz im Scratch zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Beim Auftakt am Donnerstag war der deutsche Frauen-Vierer heftig gestürzt. Bei Exstraßenradweltmeisterin Lisa Brennauer waren zunächst nur Prellungen, insbesondere am Jochbein, sowie Hautabschürfungen festgestellt worden. Später wurde der Allgäuerin ein Oberarmkopfbruch auf der linken Seite diagnostiziert. Er soll konventionell behandelt werden. Ein Start beim Weltcup-Auftakt Anfang November im polnischen Pruszkow ist damit ausgeschlossen.