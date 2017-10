Eine Art Müllkippe

Wichtig ist, welches Wunschbild sich in welcher Machtkonstellation aktualisiert (Ryan Gosling und Silvia Hoeks) Foto: Sony Pictures Entertainment GmbH

Wer oder was ein »Replikant« ist und wer oder was nicht, war in »Blade Runner« (1982, Ridley Scott) eine entscheidende Frage. Der Held jenes Films, der Polizist Deckard (Harrison Ford), hatte da eine durchaus pragmatische Einstellung: »They’re either a benefit or a hazard. If they’re a benefit, it’s not my problem« (Entweder gedeihen die Replikanten zum Vorteil oder sie bringen einen Haufen Ärger; gedeihen sie zum Vorteil, muss ich mich nicht weiter damit befassen).

Eine Sache auf sich beruhen lassen, kann zum allgemeinen Vorteil gereichen. Doch selbst, wenn man sich vorurteilsfrei darauf beschränkt, nur die jeweilige Vorteilslage näher zu beurteilen, hat man sich noch nicht von dem Problem befreit, eine Unterscheidung zu treffen, eine Grenze zu ziehen, zwischen dem »Humanen« und seiner Replikation beispielsweise.

Der Unterschied zwischen Mensch und Replikant wurde in »Blade Runner« anhand der vorgeblichen Gefühlsechtheit beispielsweise von Erinnerungen, insbesondere Kindheitserinnerungen festgestellt. Ein Replikant hat natürlich keine Kindheit im herkömmlichen Sinne. Ist er aber einmal in der Welt, macht er fraglos Erfahrungen und hat Erinnerungen. Was unterscheidet überhaupt eine simulierte von einer authentischen Erinnerung? Woran kann man sich noch halten, sobald man sich erinnert? Auf diese Frage lief in »Blade Runner« das meiste hinaus. Die Fortsetzung, »Blade Runner 2049«, die der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve nun abgeliefert hat, erinnert unaufhörlich daran.

Das Interessante an »Blade Runner« war, dass die Unterscheidung, die dem Polizisten an die Hand gegeben wurde, um Replikanten zu jagen, nachhaltig hintertrieben wurde. Dies gipfelte in Andeutungen, ob es sich bei dem Polizisten nicht selbst um einen Replikanten handelte. Warum wollen sie bloß alle Humanisten sein, das versperrt doch möglicherweise ganz andere Ausblicke?

Nicht zuletzt präsentierte sich »­Blade Runner« permanent als seine eigene Replikation. Von den unzähligen Verweisen, Zitaten, Anspielungen im Film selbst mal abgesehen, gibt es inzwischen etliche Schnittversionen. Die Fortsetzung setzt dem die Krone auf und präsentiert sich offensiv selbst als Puzzleteil in einem unübersichtlichen Geflecht der Bezüge. Offensiv heißt, das ist bereits Teil der Marketingstrategie.

So sind zum Filmstart drei »­Blade Runner«-Kurzfilme auf Youtube frei zugänglich gemacht worden, samt einer mündlichen Einleitung von Denis Villeneuve, die narrative Lücken zwischen »Blade Runner« und »Blade Runner 2049« schließen soll. Auch das ist ein Kennzeichen des »Postcinema«, das, wie manche sagen, mit dem ursprünglichen »Blade Runner« begonnen haben könnte: Der Paratext (z. B. die PR-Kampagne) ist wichtiger als der eigentliche Text.

Und kaum ein Filmemacher ist so geeignet, das durchzuziehen wie Denis Villeneuve. Dessen bisherige Sci-Fi-Filme »Enemy« und Arrival« sind schließlich ebenfalls Konglomerate aus dubiosen philosophischen Fangfragen und parasitären filmischen Zitatlandschaften. Auch dort sind die jeweiligen Ablenkungsmanöver bereits schon die Sache selbst.

In der Fortführung der Zitatlandschaften aus »Blade Runner«, der in einem »Zukunfts«-Los Angeles angesiedelt war, gleichermaßen der japanischen Megapolis wie den Schatten der 1940er verpflichtet, begibt man sich nun zusätzlich auf die Müllkippe, den Schrottplatz, in die posturbane Wüste und einmal mehr in die Rumpelkammer Las Vegas.

Wieder steht ein Kriminalpolizist (Ryan Gosling) im Mittelpunkt. Der ist diesmal ganz offen ein Roboter, ein Replikant, jagt aber vornehmlich nicht andere Replikanten, sondern alte Ersatzteile. Letztlich jagt er Erinnerungen. Seine eigenen oder die der anderen, das bleibt zunächst offen. Die Erinnerungen sind sowieso eine Art Müllkippe.

Um jedoch die so grundsätzliche wie fragwürdige Unterscheidung zwischen einer echten und einer implementierten Erinnerung treffen zu können, sucht er auf seiner Jagd eine Expertin, eine Art Orakel, eine Designerin von Erinnerungen auf. Die behauptet, Authentizität erweise sich gerade durch Lückenhaftigkeit und Nichtkohärenz. Wenn die Erzählung zu gut ist, dann ist sie geschrieben, programmiert, designt und eben nicht erlebt worden. Der scharfsinnige Leser könnte den Unterschied erkennen, und damit könnte das Problem zumindest für die Bedürfnisse der Kriminalpolizei – Aussage/Erzählung verlässlich oder erdacht/erfunden – hinreichend gelöst sein. In Wahrheit beginnt da jedoch erst das Problem. Denn ist dieser ultimative Leser nicht lediglich der Effekt eines unendlichen Textes unendlicher Verweise von Erinnerungen an Erinnerungen?

Dem wiederum bietet vielleicht dann eher die Handfestigkeit des Leibes einen gewissen Widerstand. Die Müllkippenlandschaft in »Blade Runner 2049« wird von einer universellen Pornographie beherrscht. Simulationen käuflicher Frauenkörper leuchten über dieser Stadt. Eine signifikante Szene des Films ist tatsächlich eine unheimliche Ménage à trois zwischen einem (weiblichen) Hologramm, einem (weiblichen) Prostitutionsreplikanten und dem Polizeirobotor (Gosling). Sex zwischen einer schlichten Überblendung der manchmal schmutzigen, manchmal nostalgischen Phantasien.

Was dabei organisch oder mechanisch, echt oder »getürkt« erscheint, ist eher zweitrangig. Wichtig ist, welches Wunschbild sich in welcher Machtkonstellation aktualisiert. So (re-)produzieren sich die Verhältnisse. Ein »anderer Ausblick« oder doch eine erzreaktionäre Schweinerei? Erfahrungsgemäß kann »der andere Ausblick« auf Orakel und sonstigen Bombast sehr gut verzichten.