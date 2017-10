Schmierige Geschäfte

Bei Erklärungsnot, Flucht nach vorn: Thomas Enders, Reserveoffizier der Bundeswehr (»Major Tom«) und Vorstandschef der Airbus S.A.S. Toulouse Foto: Hannah McKay/REUTERS

Reißender Flugzeugabsatz, günstige Wechselkurse – seit ein paar Jahren laufen die Geschäfte der Airbus Group wie geschmiert. Tatsächlich waren sie das auch. Um die Profite in die Höhe zu treiben, wurde beim deutsch-französisch-spanischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern in der Vergangenheit offenbar mit krimineller Energie nachgeholfen. Die Liste der Vorwürfe gegen das EU-»Vorzeigeunternehmen« ist lang: Schmiergeldzahlungen, schwarze Kassen, Untreue, Briefkastenfirmen, dubiose Berater. Gleich in mehreren Ländern wird gegen Airbus staatsanwaltlich ermittelt. In Hunderten Fällen sollen Gelder in dreistelliger Millionenhöhe über dunkle Kanäle an Abnehmer auf staatlichen Posten geflossen sein. Einer will von all dem lange nichts mitbekommen haben: Konzernboss Thomas »Tom« Enders.

In einem Brandbrief an die rund 133.000 Beschäftigten hat der Vorstandsvorsitzende die Belegschaft am Freitag auf harte Zeiten eingeschworen. »Keep calm and carry on«, schrieb er darin. Mit der Parole hielt die britische Armee ihre Schützlinge in Kriegszeiten bei der Stange. In der Angelegenheit drohten »schwerwiegende Konsequenzen, einschließlich erheblicher Strafen für das Unternehmen«. Außerdem sei mit »falschen Informationen und Versuchen einzelner zu rechnen, im eigenen Interesse das Topmanagement zu diskreditieren«, warnte Enders und raunte: »Stellen Sie sich auf turbulente Zeiten ein.« Medienberichten zufolge toben konzerninterne Machtkämpfe, bei denen es auch um Enders’ Kopf gehen soll.

Der Deutsche muss nach Lage der Dinge wohl nicht mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Die Staatsanwaltschaft München prüft bereits seit 2012 Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von 18 Eurofighter-Kampfjets im Umfang von 1,6 Milliarden Euro an Österreich. Wie am Montag Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl mitteilte, stünden die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. Gegen Enders werde keine Anklage erhoben, unter den bislang 16 Beschuldigten seien aber einige ehemalige Airbus-Mitarbeiter. In puncto Korruption erweise sich die Beweislage als »dünn«, erklärte Bäumler-Hösl. Anders sehe es hinsichtlich möglicher Untreue und der eventuellen Bildung schwarzer Kassen aus.

Besagtes Geschäft im Jahr 2003 war noch unter der Regie des Airbus-Vorgängers EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) eingefädelt worden. Dabei sei dem Bericht zufolge zur Vermittlung von Kompensationsgeschäften auf die Dienste der Firma Vector Aerospace zurückgegriffen worden. Diese soll von EADS 114 Millionen Euro erhalten haben, über deren Verbleib und Verwendung Unklarheit bestehen. In der Alpenrepublik zog der Fall die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses nach sich. Airbus habe bewusst Fakten zur Beschaffenheit und Ausrüstung der Eurofighter verschleiert, um den Auftrag zu bekommen, lautet der Vorwurf von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Er hatte deshalb schon im Februar Strafanzeige eingereicht.

Mit Airbus befasst sich auch die italienische, französische und britische Justiz. Dabei geht es um den Verkauf von zivilen und militärischen Flugzeugen unter anderem nach China, Kasachstan und Indonesien über Mittelsmänner und unter Zuhilfenahme schwarzer Kassen. Eine zentrale Rolle soll hierbei eine »Vermarktungseinheit« unter dem Kürzel SMO mit Sitz in Paris gespielt haben. Nach einem Bericht des aktuellen Spiegel agierte SMO als eine Keimzelle schmutziger Deals mit zwielichtigen Beratern. Wegen der Machenschaften hatte Enders die Einrichtung 2016 aufgelöst und die Vergehen per Selbstanzeige bei der britischen Behörde für schwere Wirtschaftskriminalität Serious Fraud Office (SFO) gemeldet. Nach Berichten britischer Zeitungen könnte es zu einem Vergleich kommen – mit einer möglichen Strafzahlung von über einer Milliarde Pfund (1,12 Milliarden Euro).

Enders ist bemüht, den Konzern reinzuwaschen und als Opfer betrügerischer Umtriebe einzelner darzustellen. Demnach hätten Tochterunternehmen eine Art Eigenleben geführt und deren Macher es darauf abgesehen, den Airbus-Chef zu diskreditieren. Gemäß dieser Erzählung wollen diese dunklen Gestalten die Compliance-Regeln (Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften) des Konzerns aushebeln, als deren Hüter sich der Topmanager zu verkaufen versucht. »Compliance-Management-Systeme« (CMS) wurden im Nachgang des Korruptionsskandals bei Siemens von 2006 in allen größeren deutschen Unternehmen installiert. Damit sollte sichergestellt werden, dass betriebsinterne Regelverstöße rechtzeitig erkannt, verhindert und geahndet werden. Airbus hat die augenscheinlich serienmäßige Verletzung dieser Vorschriften etliche Milliardenaufträge beschert. Das allein wirft Fragen nach dem Sinn und der Ernsthaftigkeit solcher Maßnahmen auf. Außerdem: Auch bei Siemens schob die Führungsriege anfangs die Schuld auf »Einzeltäter« – bevor am Ende ein umfassendes Schmiergeldsystem ans Licht kam.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI) sieht deshalb die Politik in der Verantwortung. So hätten die Fälle bei VW und der Deutschen Bank gezeigt, »dass Compliance-Manager und -Berichte nicht ausgereicht haben«, um derartige Vorkommnisse zu verhindern, erklärte TI am Montag und forderte die Einführung eines Unternehmensstrafrechts. Bislang greife bei Korruptionsdelikten lediglich das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) mit einer Höchststrafe von zehn Millionen Euro. Das habe für Großunternehmen »keine abschreckende Wirkung«. Das gilt desgleichen für den rituellen Ruf der Politik nach »vollumfänglicher Aufklärung«, wie er dieser Tage aus dem Bundeswirtschaftsministerium ertönte. Der Staat BRD hält elf Prozent an der Airbus Group und verdient an jedem krummen Geschäft kräftig mit.