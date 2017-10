Herbeiführung eines Bruchs

O Volk, mein leerer Signifikant: Joachim Gauck und John Kerry im State Department in Washington, Oktober 2015 Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Der inflationäre Gebrauch des Begriffs Populismus geht einher mit einer erstaunlichen definitorischen Unschärfe. Das kommt nicht von ungefähr: In der politischen Auseinandersetzung dient der Populismus-Vorwurf als Allzweckwaffe. »Populistisch« ist alles, was die tonangebende politische Klasse und ihre medialen Sprachrohre aus den Debatten heraushalten oder als indiskutabel hinstellen wollen – ob das nun nationalistische Positionen der AfD sind oder politische Forderungen links der neoliberal gewendeten Sozialdemokratie, Alexander Gauland oder Oskar Lafontaine. Populismus, so wird dann immer gesagt, zeichne sich aus durch simple Erklärungen und ebenso einfache Problemlösungsvorschläge. Wäre das eine brauchbare Definition, so müsste im Umkehrschluss gelten, dass die etablierte Politik für differenzierte Analysen und komplexe Lösungsansätze steht. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall.

»Populismus: Rechts, links, Mitte?« fragt das aktuelle Heft der Kulturrevolution. Seit Oktober 1982 wird diese Zeitschrift von dem Literaturwissenschaftler Jürgen Link und seinen Mitstreitern der Diskurswerkstatt Bochum herausgegeben. Sie vereinigt auf einzigartige Weise theoretische Fundierung mit dem Mut, sich gegenwärtigen politischen Fragen zu stellen. Das aktuelle von Link und Rolf Parr verantwortete Heft zeigt einmal mehr eindrucksvoll, wie erhellend das sein kann. In der gegenwärtigen »Populismuskrise« bestehe eine große Nachfrage nach »Populismustheorie«, so Link. Und doch würde der vielstimmige Chor der »Populismustheoretiker« in den Mainstreammedien relevante Theorien konsequent totschweigen, etwa die »seit fast einem halben Jahrhundert entwickelte Populismustheorie auf diskurstheoretischer Basis von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe«. Populismus wendet sich nach Laclau/Mouffe als grundlegende Alternative gegen eine bestehende Hegemonie. Eine populistische Dynamik kann entstehen, wenn eine Reihe von Forderungen zu einer »Äquivalenzkette« verknüpft werden, sich ein Antagonismus »das Volk gegen die da oben« aufbaut. Mit Demagogie hat das nichts zu tun. Laclau begreift das »Volk« als »leeren Signifikanten«, dem aber eine Katalysatorenrolle bei der Herbeiführung eines Bruchs zukomme.

»Linkspopulismus beruht notwendig auf der Symbiose mit einer außerparlamentarischen Massenbewegung, die mindestens indirekt den Antagonismus von Kapital und Arbeit artikuliert«, konstatiert Link. Mit seiner Normalismustheorie kann man beschreiben, wie im Diskurs der Mainstreammedien »Normalität« produziert und extreme Ränder als nicht normal gekennzeichnet werden; nur die »normalen« Parteien sind »politikfähig«. Als nicht normal galt beispielsweise – bis zu ihrer Kapitulation – Syriza und gelten heute noch Podemos in Spanien oder ein Politiker wie Jean-Luc Mélenchon. Gleichzeitig lässt sich beobachten, wie rechte Positionen, etwa die starken Einschränkungen des Asylrechts in der BRD, normalisiert und für »alle demokratischen Parteien« akzeptabel werden können. Link: »Strukturell beruht die Normaldemokratie also auf einem normalen Parteienspektrum, in dem kein Antagonismus zugelassen ist.«

Das Populismus-Verdikt spielt gegenwärtig eine zentrale Rolle bei der Stigmatisierung von Postionen als »nicht normal«. Nach Clemens Knobloch ist Populismus »derzeit die Generalformel der hegemonialen Klasse für alles, was die Segnungen der neoliberalen Globalisierung an ihren nationalen Standorten politisch in Frage stellt: den freien Handel, den Euro, die Austerität, die Deindustrialisierung, den Sozialabbau, die Privatisierung und Einschränkung öffentlicher Leistungen, die Postdemokratie etc.«

Die Kulturrevolution hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der »Versenkung Griechenlands« beschäftigt, und auch das Populismus-Heft enthält Texte zum Thema, etwa von Yannis Stavrakakis oder Wassilis Aswestopoulos über »Syrizas Populismus«. Aristotelis Agridopoulos stellt seiner Diagnose eines »allgegenwärtigen Anti-Populismus«, den er in Zusammenhang mit »Postpolitik« und dem »Demokratiehass der Eliten« sieht, die Vision eines »solidarisch-progressiven Populismus von unten« entgegen, der sich »gegen die alternativlose Technokratie der neoliberalen Eliten und gegen die renationalisierenden Lösungen der erstarkenden und regressiven Rechten« gleichermaßen stellen könne.

Jürgen Link weist auch darauf hin, dass Donald Trump von den westlichen Leitmedien zwar sofort als »Populist« identifiziert wurde, allerdings in einer unspezifischen Form, »Trumps Populismus also nicht als ›Rechtspopulismus‹ im Links-rechts-Mitte-Extreme-Spektrum verortet wurde«. Und er beschreibt die Politik Emmanuel Macrons als Simulation eines »unmöglichen Populismus der Mitte«: »Jedem Populismus der Mitte ist aber von vornherein der Zahn gezogen – und dieser Zahn heißt Antagonismus. Populismus will eine ›wirkliche Alternative‹ zum globalen Radikalkapitalismus.«