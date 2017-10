KZ-Gedenkstättenleiter warnen vor AfD

Leiterinnen und Leiter bundesdeutscher KZ-Gedenkstätten warnten am Freitag in einem offenen Brief vor politischem Einfluss der »Alternative für Deutschland« (AfD) in einem Gremium des Deutschen Bundestages:

Vor dem Hintergrund von Meldungen zur Frage eines möglichen AfD-Vorsitzes im Kulturausschuss unterstützt die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten, in der die Leiterinnen und Leiter der vom Bund institutionell geförderten Gedenkstätten Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mittelbau-Dora, Neuengamme, Ravensbrück und Sachsenhausen zusammengeschlossen sind, die parteiübergreifende Initiative von Kulturschaffenden, die sich mit einem »Offenen Brief – Für Freiheit und Vielfalt in Kunst und Kultur!« an den Ältestenrat des Bundestages gewandt haben (www.kulturausschuss-schuetzen.de).

Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten teilt die Sorge, dass bei Übernahme des Vorsitzes im Ausschuss für Kultur und Medien durch einen Vertreter der AfD-Fraktion im In- und Ausland beträchtlicher Schaden für die in einem langen Prozess der gesellschaftlichen Verständigung entwickelte bundesdeutsche Erinnerungskultur droht. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen ist ein unverzichtbarer Bestandteil des demokratischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird von maßgeblichen Funktionsträgern der AfD in Frage gestellt. Es darf nicht zugelassen werden, dass die parlamentarische Stimme bundesdeutscher Kulturpolitik in den Händen jener liegt, die eine »erinnerungspolitische Wende um 180 Grad« fordern, sich zum Stolz auf »die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen« bekennen und erklären, dass man den Deutschen »diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten« müsse.

Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten fordert deshalb die Fraktionen im Deutschen Bundestag, die sich der Freiheit der Kultur und dem Gedenken an die Opfer des NS-Regimes verpflichtet wissen, dazu auf, durch die Geltendmachung ihrer Zugriffsrechte die Übernahme des Ausschussvorsitzes durch die AfD-Fraktion zu verhindern.

Die Initiative »Mut zum Frieden« ruft für den heutigen Montag zu einer weiteren Protestaktion gegen die US-Truppenverlegungen über Bremerhaven auf. Die Teilnehmer der Mahnwache am Truppenverladeort sammeln sich um 17 Uhr an der Hafenkneipe »Treffpunkt Kaiserhafen«.

»Mut zum Frieden« hatte bereits im Januar mit dem Bündnisaufruf »Bremerhavener Appell« und einer vielbeachteten Demonstration gegen die Verlegung einer US-Panzerbrigade zu den NATO-Manövern in Nordost- und Osteuropa protestiert. Eine weitere Bündnisdemonstration und eine Mahnwache folgten Mitte September. Nun werden neue Militärtransporte in Zusammenhang mit den NATO-Manövern über unseren Hafen abgewickelt. Russland und Weißrussland haben inzwischen mit einem eigenen Manöver geantwortet.

Wir sagen nein zum Säbelrasseln! Im Bremerhavener Appell heißt es: »Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik statt weiterer Provokationen. Wir wollen Frieden in Europa und der Welt sowie die Ächtung aller Kriege. Das bereits begonnene neue Wettrüsten wird das Geld verschlingen, das die Menschheit braucht, um Hunger, Not und Klimakatastrophen wirksam zu bekämpfen.«

Wir wollen, dass unser Hafen nicht weiter für Militärtransporte missbraucht wird. Machen wir unseren Protest am 2. Oktober vor Ort sichtbar!