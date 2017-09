Deutschnationale Gift- und Verwüstungsexperten

Am Abend des 24. September stand fest, wer die AfD in Ostdeutschland stark gemacht hat: Otto Grotewohl, Erich Honecker, Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht. In der ARD-Talkshow »Anne Will« erläuterte Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die SED habe im Osten »Verwüstungen« hinterlassen, für die sie »in die Verantwortung« genommen werden müsse. Wahrscheinlich war es auch das Kommando »Erich Mielke« des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, das für die 30 Prozent Stimmenanteil der Deportiererpartei z. B. in Stimmbezirken Duisburgs fern im Westen gesorgt hat.

An der Einführung von Massenarbeitslosigkeit und deutscher Kriegsbeteiligung in die DDR, an der Auswanderung von etwa vier Millionen Ostdeutschen und der massenhaften Einwanderung sogenannter Eliten, die von Spitzenkandidat Alexander Gauland über den Richter am Landgericht Dresden, Jens Maier, bis zum hessischen Oberstudienrat Björn Höcke keinen unbedeutenden Anteil am ostdeutschen AfD-Personal stellen, haben die DDR-Vorläufer von Bündnis 90 seinerzeit begeistert mitgewirkt. Aber was zählen angesichts von 27 Jahren Anschlusspolitik mit willigen ostdeutschen Helfern für Özdemir Einhaltung des Potsdamer Abkommens in der DDR, umfassende Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechern statt Karrierefortsetzung, die Überführung von Monopolkapital in staatliche Verfügung, um die Wiederaufstehung des deutschen Imperialismus wenigstens im Osten zu verhindern, Friedenspolitik an einer der gefährlichsten Konfrontationslinien der Weltgeschichte, Bildung oder gar Arbeit für alle? Für den Spitzenvertreter von Bündnis 90/Die Grünen selbstverständlich nichts. Denn er ist Repräsentant einer Partei, die drei Jahre nach ihrem Beschluss von 1995 für den NATO-Austritt in Koalition mit der SPD auf den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945 drängte. Einer Partei, die mit der »Agenda 2010« später Armut per Gesetz durchdrückte. Einer Partei, die sich seit 1990 als olivgrüne Vereinigung zur bewaffneten Wiederherstellung deutscher »Größe« betätigt. Folgerichtig, wenn sie mit dem AfD-Klon FDP und der rechtsradikalen CSU demnächst im Kabinett säße. In ihrer rassistischen Hetze gegen Russland lassen sich die Bündnisgrünen ohnehin nicht übertreffen.

Von Özdemirscher Präzision waren auch die Kommentare westdeutscher Medien zum AfD-Ergebnis im Osten. So schrieb z. B. Cornelius Pollmer am Dienstag in der Süddeutschen Zeitung unter »Ostdeutschland. Unbehaust«: »Beginnen lässt sich die Suche nach Ursachen bei dem heute noch wirkenden Gift der DDR. Institutionenferne, Parteien- und Politikerskepsis, ein im Vergleich zum Westen viel geringerer Organisationsgrad in Verbänden, Vereinen, Kirchen – all das hat seinen Ursprung weit in der Vergangenheit, wird jedoch noch heute in Familien an Kinder und Kindeskinder weitergegeben.« Denn die DDR-Bewohner trafen sich weder in der Dorffeuerwehr noch in einem der 4.000 Kulturhäuser oder in einer der 18.000 Bibliotheken, deren Bücher unter Anleitung von Giftexperten wie Pollmer 1990 zu Millionen auf dem Müll landeten. Der weiß immerhin, dass »fast die gesamte Wirtschaft der DDR ohne Anhörung ihrer Bürger« abgewickelt wurde. Wer allerdings wie er die verheerendste demographische Katastrophe seit dem 30jährigen Krieg und die vermutlich dem Umfang nach größte Ausplünderung einer Bevölkerung in der Geschichte überhaupt nicht zu Eckpunkten seiner Ost-Erklärerei macht, wirkt wie der Affe, der Zoologen vernimmt. Das wirkliche Problem, das Özdemir, Pollmer etc. mit dem Osten haben, sind die 44 Jahre nicht- oder antiimperialistischer Betätigung der Einwohner von Sowjetischer Besatzungszone und DDR. Die war in ihren Augen »undeutsch«. Tatsache ist: 27 Jahre nach Rückeroberung der DDR durch den deutschen Imperialisms wirkt dort und im ganzen Land dessen Gift.