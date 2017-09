Nebenprodukt der Rüstung

Die Überlegenheit des Sozialismus. PCI-Wahlkampagne mit Sputnik Anfang der 60er Jahre in Rom Foto: Wikimedia Commons

Wenn man heute »Sputnik-1 Signal« in seine Suchmaschine eingibt, bekommt man ein Audio geliefert, das, unterbrochen durch Rauschkaskaden im Gegentakt, in schnellem Tempo eine kleine Terz wiederholt: e - e - fis - g, und von vorne. Es könnte die Tonfolge eines Technosets sein, war aber der Sound, der den Beginn einer neuen Ära der Wissenschaft verkündete: jener der Raumfahrt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1957 hatten sowjetische Ingenieure von einer Startrampe in Kasachstan aus den ersten künstlichen Erdsatelliten ins All geschossen. Die Alukugel erhielt den Namen »Sputnik« (Weggefährte, Begleiter) und umkreiste die Erde auf einer elliptischen Bahn zwischen 289 und knapp 1.000 Kilometern Höhe. Nach 92 Tagen und 1.440 Erdumrundungen verglühte sie in der Atmosphäre.

Der Sputnik war ein Nebenprodukt der sowjetischen Nachrüstung mit strategischen Waffen. Das Land hatte zwar schon 1949 seine erste Atombombe getestet und vier Jahre später die erste Wasserstoffbombe – aber es blieb den USA bei den Trägersystemen hoffnungslos unterlegen. Den Tausenden strategischer Bomber der USA hatte die Sowjetunion nichts Adäquates entgegenzusetzen. Die Raketentechnik war eine Alternative. Sowjetische Physiker, Mathematiker und Ingenieure hatten bereits fast 30 Jahre lang zunächst theoretisch, dann auch praktisch daran gearbeitet, Raketen zu entwickeln – ursprünglich als Fortentwicklung der Artillerie. Die entscheidende Forschung fand an Einrichtungen dieser Waffengattung statt.

Grundlagen

Die theoretische Grundlage hatte schon um die Jahrhundertwende der polnischstämmige Physiker Konstantin Ziolkowski entwickelt. Führender Kopf des sowjetischen Raketenprogramms nach 1945 war Sergej Koroljow (Jahrgang 1906), der noch 1938 um ein Haar unter Vorwänden erschossen worden wäre. Sein Name stand schon auf der Hinrichtungsliste, irgendjemand überlegte es sich anders und »begnadigte« ihn zu zehn Jahren Arbeitslager. Schon während des Krieges holte man ihn aus der Goldmine an der Kolyma, wohin er verschickt worden war, in Forschungslager in Moskau und Kasan zurück, wo er zunächst neue Flugzeuge entwickelte. 1944 wurde das Urteil von 1938 aufgehoben und die »Vorstrafe« gestrichen, 1945 durfte er im Rang eines Obersten der Sowjetarmee nach Deutschland reisen und die erbeuteten Unterlagen des deutschen Raketenprogramms sichten sowie deutsche Spezialisten für die Arbeit in der Sowjetunion anwerben. Ihr Beitrag war aber wegen der sowjetischen Vorarbeiten geringer als im Fall der USA, wo die deutschen Fachleute unter Wernher von Braun das amerikanische Raketenprogramm erst in Gang setzten. Am 13. Mai 1946 unterschrieb Stalin den Erlass, mit dem das sowjetische Raketenforschungsprogramm offiziell begann.

Die erste Arbeit, die auf theoretischer Ebene die Möglichkeit postulierte, mit Hilfe einer Rakete eine Nutzlast in eine Erdumlaufbahn zu befördern, war ein 1948 auf einer geheimen Konferenz in Moskau gehaltener Vortrag von Koroljows Kollegen Michail Tichonrawow. Einige neuere Quellen besagen, er sei der eigentliche Konstrukteur des Sputnik gewesen. Wie auch immer, Koroljow förderte ihn, obwohl die sowjetische Führung das Projekt zunächst einmal als teure Spinnerei ansah und sich keinen konkreten Nutzen davon versprechen konnte. Raketen, ja – je schneller, desto besser –, aber diese Kapsel? Was sollte das?

Das änderte sich, nachdem US-Präsident Eisenhower 1955 die Absicht seines Landes verkündet hatte, bis zum »Internationalen Geophysikalischen Jahr«, 1958, einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu befördern. Nur vier Tage danach zog die Sowjetunion mit einer ähnlichen Ankündigung nach – eine Prestigeangelegenheit. Die Konstruktion und Erprobung des Sputnik verlief unter hohem Zeitdruck – Koroljow fürchtete ständig, die USA könnten der UdSSR zuvorkommen und ihr damit auf der symbolischen Ebene die Schau stehlen. Schließlich schlug er angesichts von Rückschlägen bei der Entwicklung eines kompletten Weltraumlabors vor, lieber eine einfachere Kapsel ins All zu schießen, aber schneller zu sein als die USA. Die Regierung stimmte im Februar 1957 zu.

Auch die Trägerrakete »RD-7« fand in der zivilen Raumfahrt im Grunde nur eine Nachnutzung, nachdem sie sich als für militärische Zwecke untauglich erwiesen hatte. Sie hatte zwar mit einer Reichweite von 8.500 Kilometern als erste die Anforderungen an eine Interkontinentalrakete erfüllt, aber die Startvorbereitung brauchte wegen des verwendeten Treibstoffs mindestens 48 Stunden – zu lange, um auf einen eventuellen US-amerikanischen Angriff reagieren zu können. Während die Kon­struktion militärischer Interkontinentalraketen in der UdSSR künftig andere Wege ging, blieb die RD-7 bis heute der im Kern unveränderte Vorläufer auch der aktuellen Trägerraketen.

Der Start der Rakete mit dem Sputnik wäre um ein Haar noch in letzter Sekunde gescheitert; einer der Motoren der rund um die Zentralstufe gruppierten Hilfsraketen startete nicht wie geplant. Aber wie einer der Konstrukteure nach dem Erfolg sagte: »Sieger richtet man nicht«. Erst die massive Reaktion der westlichen Öffentlichkeit, die mit dem »Sputnikschock« auf die Demonstration des technischen Nachholprozesses der Sowjetunion reagierte, legte der Führung nahe, das Ereignis auch propagandistisch auszuschlachten. Fortan galt der erfolgreiche Start als Anzeichen nicht nur für das »Weltniveau« der sowjetischen Technik, sondern er sollte auch die Überlegenheit des ganzen Gesellschaftssystems beweisen. Kosmonaut wurde zum Traumberuf sowjetischer Schulkinder.

Die Folgen

Die greifbarste Folge des »Sputnikschocks« im kapitalistischen Lager war neben viel Science-Fiction-Literatur eine Verstärkung der Investitionen in das Bildungssystem. Die »Osteuropaforschung« wurde sogar an westdeutschen Provinzuniversitäten wie Mainz und Saarbrücken etabliert. Man wollte wissen, wie die noch vor kurzem als »Untermenschen« geschmähten »Russen« das geschafft hatten. In den USA ging man u. a. daran, die »Reserven« von Kindern aus »bildungsfernen Schichten« gezielt zu heben; das landesweite Schulbusprogramm, das moderne Schulen für alle Kinder erreichbar machte, ist eine der indirekten Folgen des sowjetischen Raumfahrtprogramms. Im »Rennen ins Weltall« erwiesen sich die USA mit der Mondlandung 1969 als siegreich. Aber inzwischen nutzen auch sie nach dem Fiasko der »Discovery« die unverwüstlichen russischen Trägerraketen. Wie aus der Zeit gefallen kam Ende September die Meldung, dass USA und Russland gemeinsam einen bemannte Raumstation auf eine Umlaufbahn um den Mond schicken wollen – als Ausgangspunkt für künftige Expeditionen ins Sonnensystem. 2024–26 sollen die ersten Module fertig sein. Wenn kein Krieg dazwischenkommt.