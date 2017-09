Linke vor den Mühen der Ebene

Jeremy Corbyn ist von den Labour-Mitgliedern zum Parteichef gewählt worden, der Apparat stellt sich gegen ihn (Brighton, 24.9.2017) Foto: Toby Melville/Reuters

Am Sonntag hat in Brighton der Parteitag von Labour begonnen. Es ist der dritte Kongress mit Jeremy Corbyn an der Spitze. Seit 2015, dem Jahr seines Amtsantritts, hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. War die Partei nach Jahrzehnten politischer Dominanz durch die neoliberalen Führungsköpfe Anthony Blair, Gordan Brown und Co. auf knapp 200.000 Anhänger geschrumpft, zählt sie nun 550.000.

Aber es ist eine sehr widersprüchliche und gespaltene Partei, der Corbyn und seine Unterstützer ein linkes, sozialdemokratisches Programm geben wollen. Exemplarisch dafür steht der seit Juli anhaltende Arbeitskampf der Müllleute in Birmingham, die sich gegen Stellenabbau und Lohnkürzungen durch die Labour-Stadtregierung wehren. Während Corbyn und der wirtschaftspolitische Sprecher John McDonnell den Arbeitskampf unterstützen, betreibt die lokale Parteiführung die Anheuerung von Leiharbeitskräften als Streikbrecher.

In der Parlamentsfraktion im Londoner Unterhaus, in der Parteizentrale sowie in Kommunen und Gemeinden sind immer noch die Corbyn-Gegner in der Mehrheit. Dem steht gegenüber, dass dessen Befürworter in vielen Ortsverbänden langsam, aber sicher an Einfluss gewinnen – auch wenn die Flügelkämpfe nicht abgeschlossen sind. Ortsverbände haben noch immer nicht das Recht, Parlamentsabgeordnete abzusetzen und neu zu wählen, wenn diese gegen den demokratisch legitimierten Willen der Mitglieder verstoßen, indem sie etwa für Sozialkürzungen stimmen, obwohl die Mehrheit der Parteibasis dagegen ist.

Diese Widersprüche werden den Parteitag dominieren. So wurde die Ausarbeitung einer Analyse des vergangenen Parlamentswahlkampfes durch die Labour-Zentrale auf Eis gelegt. Laut einem Bericht in der Samstagausgabe der Tageszeitung The Times konnte keine Einigkeit zwischen dem Parteiapparat und Corbyn bei wesentlichen Inhalten erzielt werden. Corbyn kritisiert demnach eine falsche und zu zögerliche Ausrichtung der Kampagne, der pessimistische Prognosen über die Chancen eines Sieges zugrunde lagen. Durch eine offensivere Strategie seien noch stärkere Zugewinne bei den Wahlen möglich gewesen. Die vom blairistischen Flügel dominierte Parteizentrale lehnt diese Sichtweise indes ab.

In der letzten Sitzung des Parteivorstandes vor dem Kongress am vergangenen Dienstag konnten die Kräfte um Corbyn einige Punktsiege erringen. So soll der Einfluss der Ortsverbände im Vorstand gestärkt werden, indem diese zukünftig neun statt der bisherigen sechs Sitze erhalten. Auch die Repräsentation der Gewerkschaften wurde erhöht. Dadurch hat unter anderem die linke Gewerkschaft BFAWU eine Stimme im Vorstand, die die Beschäftigten in der Nahrungsmittelindustrie vertritt.

Diese und andere Beschlüsse könnten die linken Kräfte in Labour stärken. Noch ist aber offen, ob der Parteitag die Vorstandsbeschlüsse absegnen wird. Hier können entsprechende Manöver des rechten Flügels in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Erfolg der Linken war die Wahl von Seema Chandwani und Billy Hayes in das einflussreiche »Conference Arrangement Committee«. Dieses Gremium entscheidet, welche Anträge für eine Diskussion auf dem Parteitag zugelassen werden. Bislang gab es hier eine rechte Mehrheit. Das wird sich aber erst im kommenden Jahr bemerkbar machen, Chandwani und Hayes können erst im Jahr 2018 ihre Arbeit aufnehmen.

Nach Angaben des Pro-Corbyn-Netzwerkes »Momentum« gibt es unter den von Ortsverbänden entsandten Delegierten eine linke Mehrheit. Durch den Einsatz von Handyapps und anderen modernen Medien möchte das Netzwerk dieses Potential im Laufe des Parteitages mobilisieren. Es wird interessant sein, inwieweit das gelingt.

Ein Problem wird auch nach dem Parteitag bestehenbleiben. Die Beschlüsse haben keinerlei bindende Wirkung auf die Funktionsträger. Auch dies ist ein Indiz dafür, wie weit und potentiell holprig der Weg bis zu einer vollständigen Demokratisierung von Labour noch ist.