Schutz für Mann und Frau

Gesundheitsschutz ist manchmal Kleidung, manchmal besondere Achtsamkeit. Dabei ist immer wichtig, dass es für beide Geschlechter passt Foto: Jens Wolf/dpa

Passt die Sicherheitskleidung im Betrieb Männern genausogut wie Frauen? Sind sexualisierte Belästigungen der Grund für den hohen Krankenstand? Wird der Kollege bei der Beförderung übergangen, seitdem er darauf besteht, pünktlich Feierabend zu machen, um seine Kinder zu betreuen? Betriebliche Gesundheitsvorsorge hat einen starken geschlechtsspezifischen Ansatz, der im Alltag miteinbezogen werden sollte. Neue Herausforderungen bringt es mit sich, dass immer mehr Frauen für typische »Männerberufe« begeistert werden sollen und umgekehrt. Deshalb behandelt der aktuelle Report der »Initiative Gesundheit und Arbeit« gesundheitliche Chancengleichheit im Betrieb und bietet neben einer Bestandsaufnahme praktische Handreichungen. Von Belang sind sie für die Verantwortlichen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und auch für die Mitglieder von Personal- oder Betriebsräten. In der »Initiative Gesundheit und Arbeit« arbeiten gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung zusammen, um Arbeitsschutz in den Betrieben zu stärken.

Die unterschiedliche Herangehensweise an dasselbe Verhalten im Betrieb zeigen die Autoren unter anderem am Beispiel der Sorgearbeit, sei es nun bei der Betreuung von Kindern oder anderen pflegebedürftigen Angehörigen. Zwar seien beide Geschlechter gleich benachteiligt, wenn sie oder ihrer zeitlichen Verfügbarkeit eingeschränkt seien und damit der »Anwesenheits- und Überstundenkultur« nicht zur Verfügung stehen, und daher keine verantwortungsvollen Aufgaben übertragen bekommen oder nicht befördert werden. Hinzu kommen demnach aber geschlechtsspezifische Probleme. Bei Frauen werde einfach davon ausgegangen, dass sie sich nicht auf Überstunden einlassen, wenn sie in Betreuung eingebunden sind – das behindert sie in ihrem Fortkommen zwar auch, wird aber zwischenmenschlich zumindest als legitim eingestuft. Männern in Sorgearbeit werde dies nicht in gleicher Weise zugesprochen.

Ein Vorteil der Broschüre ist sicherlich, dass sie einen umfassenden Überblick über alle diejenigen Bereiche bietet, in denen das Geschlecht ein Auslöser für Probleme im betrieblichen Alltag sein kann. Außerdem ist positiv anzumerken, dass die Autoren sich bemühen, immer Gefährdungen für beide Geschlechter im Blick zu behalten. Sie geben durchaus auch Praxistipps, die beispielsweise Betriebsräte als Argumentationshilfe nutzen können. In einem Kapitel wird das beispielsweise am Mutterarbeitsschutzgesetz dargelegt. Es soll Frauen während Schwangerschaft und Stillzeit vor Arbeiten schützen, die sie oder das Ungeborene gefährden. In der Realität wird es aber oftmals nicht, wie andere Schutzgesetze, etwa für Minderjährige, in dem Sinne angewendet, dass die Betroffenen durch Veränderungen am Arbeitsplatz so weit wie möglich weiterarbeiten können. Statt dessen wird Frauen immer öfter ein Rückzug aus der Arbeitswelt nahegelegt, beispielsweise indem sie sich vom Arzt ein Beschäftigungsverbot aussprechen lassen sollen. »Trotz der Allgegenwärtigkeit und Notwendigkeit, Kinder zu gebären, sind Unternehmen schlecht darauf vorbereitet. Ein großer Fortschritt wäre eine vorausschauende Gefährdungsbeurteilung, die den Aspekt Schwangerschaft und Stillzeit bereits berücksichtigt«, heißt es abschließend.

Trotzdem weist der Report gravierende Schwächen auf. So liest er sich wie eine sozialwissenschaftliche Seminararbeit. Zwar sind Begriffe wie »Framing«, also der Rahmen, in dem eine Situation sich abspielt, ganz kurz erläutert, trotzdem ist die akademische Schreibweise des Texts eine hohe Hürde für Menschen, die sich eben nicht den ganzen Tag mit »Gender Mainstreaming« oder »Geschlechtergerechtigkeit« befassen. Das ist besonders schade, da die konkreten Handlungstipps, wie z. B. die Erarbeitung eines Workshops zu Fragen der Geschlechterdiskriminierung im eigenen Betrieb oder der eigenen Abteilung, so wahrscheinlich eher von wenigen Betriebsräten umgesetzt werden. Auch der gute Ansatz, scheinbar neutrale Regelungen im Betrieb systematisch auf mögliche Diskriminierung zu untersuchen, geht dabei unter.

An den Stellen, an denen Betriebsräte einhaken könnten, unterlässt es der Report, Handlungstipps zu geben oder auch nur die rechtliche Situation zu klären. Denn natürlich stimmt es, dass Führungskräfte für das Thema sensibilisiert werden müssten, wie die Autoren schreiben. Weigern diese sich allerdings, ist es für die Beschäftigtenvertreter besonders schwer, das Thema aufs Tapet zu bringen.