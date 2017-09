Bis zu 350 Millionen Euro für Air Berlin

Eine Maschine der Lufthansa rollt auf dem Flughafen Berlin-Tegel an einer von Air Berlin vorbei (21. September) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Der Verkauf der insolventen Air Berlin soll einem Zeitungsbericht zufolge 250 bis 350 Millionen Euro einbringen. Davon gehe der Gläubigerausschuss aus, berichtete die B. Z. unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mit dem Geld solle der 150-Millionen-Euro-Kredit der Bundesregierung zurückgezahlt werden, mit dem Air Berlin den Flugbetrieb derzeit aufrecht erhält.

Dem Bericht zufolge soll die Lufthansa die Frachttochter von Air Berlin, LG Walter, bekommen. Die 28 Maschinen, die Lufthansa für seine Tochter Eurowings bereits von Air Berlin geleast hat, sowie bis zu 40 weitere Flugzeuge, die Lufthansa kaufen will, sollen in die LG Walter überführt werden.

Lufthansa biete 200 Millionen Euro, berichtete die Bild am Sonntag. Deutschlands größte Fluggesellschaft sei darüber hinaus bereit, in der Übergangszeit Betriebskosten in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro zu übernehmen. Zwischen der Unterzeichnung des Kaufvertrags und dem Vollzug könnten etwa drei Monate vergehen, da die Zustimmung der deutschen und europäischen Wettbewerbsbehörden abgewartet werden müsse.

Der britische Billigflieger Easyjet soll laut dem B. Z.-Bericht die Air-Berlin-Tochter Aeronautics erhalten. Die Tochter Air Berlin Technik mit rund 850 Beschäftigten soll laut B. Z. wahrscheinlich an den Berliner Logistikdienstleister Zeitfracht gehen. Der solle sich dann für Lufthansa und Easyjet um deren Flugzeuge in Berlin und möglicherweise in Düsseldorf kümmern. Die Bieterfrist für Air Berlin Technik war bis zum 6. Oktober verlängert worden. Am heutigen Montag tagt der Aufsichtsrat der insolventen Fluggesellschaft. Im Anschluss will die Airline über den Stand des Verkaufs informieren.

Insgesamt umfasst die Flotte von Air Berlin 144 Flugzeuge, darunter 17 Langstreckenflieger. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.500 Menschen. Laut B. Z. sollen heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und am Dienstag die in Düsseldorf auf Betriebsversammlungen informiert werden. Düster sieht es für den Bereich der Langstreckenflüge aus. Lufthansa hat keinen Bedarf dafür, wie Unternehmenschef Carsten Spohr bereits mitgeteilt hatte. (AFP/jW)