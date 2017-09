Noch schädlicher als gedacht

Etwa 4.750 der vorzeitigen Todesfälle durch Dieselabgase könnten verhindert werden, wenn die manipulierten Dieselmodelle tatsächlich nur so viel Stickoxide ausstoßen würden wie unter Laborbedingungen Foto: Andreas Arnold/dpa

Die Betrügereien bei Dieselmotoren führen einer neuen Studie zufolge in Europa jährlich bei fast 5.000 Menschen zu deren vorzeitigen Sterben. In den 28 EU-Ländern sowie in Norwegen und der Schweiz gebe es jährlich 10.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Feinstaub durch Dieselmotoren, erläuterten Forscher aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Norwegen. Ihre Studie erschien am Montag im britischen Fachblatt Environmental Research Letters.

Etwa 4.750 dieser Todesfälle könnten verhindert werden, wenn die manipulierten Dieselmodelle tatsächlich nur so viel Stickoxide ausstoßen würden wie unter Laborbedingungen. Wenn die Dieselautos einen Ausstoß hätten wie Benzinmodelle, könnten den Forschern zufolge rund 4.000 dieser knapp 5.000 vorzeitigen Todesfälle verhindert werden. Der Auswertung zufolge verursachte der erhöhte Stickoxid-Ausstoß von Dieselmodellen die meisten Todesopfer in Italien, Deutschland und Frankreich. Dies liege zum einen an der hohen Bevölkerungszahl dieser drei Länder, zum anderen an dem hohen Anteil von Dieselfahrzeugen auf ihren Straßen.

Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck der US-Behörden zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeuge unterschiedlicher Marken eine illegale Software eingebaut zu haben. Das Programm verringert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests, aber nicht im Normalbetrieb auf der Straße. Seitdem gerieten weitere Hersteller in den Verdacht, bei den Abgastests zu betrügen.

Bisher ging man davon aus, dass Dieselmotoren weniger klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen als Ottomotoren, dafür aber deutlich mehr Stickoxide als die Benziner. Trotz aller Bemühungen der deutschen Autobauer zur Verteidigung des Dieselmotors zeigt eine Studie der europäischen Umweltschutz­organisation »Transport and Environment« jetzt allerdings: Diesel produzieren während ihrer gesamten Lebensdauer spürbar mehr klimaschädliches CO2 als Benziner. Insgesamt gehe es um über 3,6 Tonnen Kohlendioxid, teilte die Organisation am Montag mit. Gründe seien höhere Fahrleistungen wegen des günstigeren Kraftstoffs, die energieintensivere Produktion des Dieselkraftstoffs, die aufwendigere Produktion der Dieselmotoren sowie höhere Emissionen des beigemischten Biodiesels. Die Organisation widersprach damit der Einschätzung der Autoindustrie, Dieselfahrzeuge würden für die Einhaltung der Klimaziele benötigt. (AFP/dpa/jW)