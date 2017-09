Washington provoziert Pjöngjang

B1B-Bomber und F35B-Mehrzweckkampfflugzeuge der US-Luftwaffe sowie südkoreanische F-15k-Kampfjets auf dem Weg zum Manöver auf der koreanischen Halbinsel Foto: South Korea Defense Ministry/dpa

Mitten in der Krise mit Pjöngjang haben die USA und Südkorea sowie Russland und China am Montag Militärmanöver rund um die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) begonnen. Die USA und Südkorea schickten nach Angaben aus Seoul Kampfjets in den Luftraum über der Koreanischen Halbinsel. Die Maschinen seien in Südkorea, Japan und auf dem US-Militärstützpunkt Guam gestartet, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Nach den jüngsten Nuklear- und Raketentests Pjöngjangs haben die US-Streitkräfte erneut strategische Langstreckenbomber für eine »Abschreckungsübung« nach Südkorea geschickt. Zwei Bomber vom Typ »B-1B« hätten zusammen mit vier amerikanischen »F-35B«-Mehrzweckkampfflugzeugen und südkoreanischen Kampfjets ihre Angriffsfähigkeiten erprobt. Nach Berichten südkoreanischer Medien wurden dabei Bombenabwürfe nahe der Grenze zur DVRK simuliert.

Das Ministerium bezeichnete das Manöver als »Teil eines regulären Abschreckungstrainings« gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm. Die USA hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach Bomber über Südkorea fliegen lassen, um Stärke zu demonstrieren.

Die russisch-chinesische Übung konzentriert sich der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge auf ein Gebiet zwischen der russischen Hafenstadt Wladiwostok an der Grenze zur DVRK und dem nördlich von Japan gelegenen Teil des Ochotskischen Meeres. Xinhua brachte das Manöver nicht direkt mit dem Streit über Pjöngjangs Raketen- und Atomprogramm in Zusammenhang.

Ungewohnte Worte waren unterdessen aus Berlin zu hören. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach sich in der Montagausgabe des Springer-Blatts Bild für »direkte Verhandlungen« mit der Führung in Pjöngjang aus. ­DVRK-Staatschef Kim Jong Un sei »eben nicht irre«, sondern folge einer kühl überlegten Strategie und denke, wenn er die Atombombe habe, sei sein Regime gesichert. Kim müsse »eine andere Sicherheitsgarantie als die Atombombe« angeboten werden, forderte der SPD-Politiker.(dpa/Reuters/jW)