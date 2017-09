Parlament in Erbil stimmt für Referendum

Breite Unterstützung: Kundgebung für das am 25. September geplante Unabhängigkeitsreferendum in Erbil (16.9.2017) Foto: Azad Lashkari/Reuters

Mit deutlichen Worten hat das Weiße Haus am Wochenende die Absicht der Regierung von Präsident Masud Barsani in der Autonomen Region Kurdistan im Nord­irak kritisiert, am 25. September über einen unabhängigen kurdischen Staat abstimmen zu lassen. Das Referendum würde vom Kampf gegen den »Islamischen Staat« ablenken. Der Aufruf zur Stimmabgabe in »umstrittenen Gebieten« sei »besonders provokativ und destabilisierend«. Gemeint sind diejenigen, die wie die Erdölstadt Kirkuk zwar mehrheitlich von Kurden besiedelt sind, aber außerhalb der Autonomieregion liegen. Die US-Regierung forderte die kurdische Regierung auf, das Referendum abzusagen und in einen »ernsthaften und dauerhaften Dialog« mit Bagdad zu treten. Ziel Washingtons ist es, die Kurden als Gegengewicht zum wachsenden iranischen Einfluss im Irak zu behalten.

Am Freitag abend hatten 65 der 111 Abgeordneten des kurdischen Parlaments in Erbil für die Abhaltung des Referendums gestimmt. Die oppositionelle »Bewegung für den Wandel« (Gorran) und eine islamistische Partei hatten diese erste Parlamentssitzung seit 23 Monaten boykottiert, weil sie nicht rechtmäßig einberufen worden sei. Die Opposition lehnt einen solchen Volksentscheid zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Der irakische Ministerpräsident Haidar Al-Abadi drohte am Sonnabend gegenüber der Nachrichtenagentur AP ein militärisches Vorgehen gegen Erbil an, sollte das Referendum zu Gewalt führen. »Die Verfassung und die Grenzen des Irak in Frage zu stellen, das kommt einer öffentlichen Einladung an die Regionalmächte gleich, ihrerseits die irakischen Grenzen zu verletzen«, erklärte Al-Abadi wohl mit Hinblick auf die Nachbarländer Türkei und Iran.

Am Sonntag nachmittag sollte der Hohe Referendumsrat unter Barsanis Vorsitz zusammentreten, um über eine von den Botschaftern der USA, Großbritanniens und dem Vertreter des UN-Generalsekretärs vorgeschlagene »Alternative« zur Lösung der Differenzen zwischen Erbil und Bagdad zu beraten. Barsani hatte diese am Sonnabend auf einer Kundgebung in Dohuk bereits als unzureichend zurückgewiesen.