Nachschlag: Phänomen Merkel

Souveräne Meisterin des Unkonkreten: Angela Merkel am Montag abend in der Kulturwerft Gollan in Lübeck, wo 150 von der ARD »repräsentativ ausgewählte« Frauen und Männer der Kanzlerin ihre Fragen stellen konnten Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Kanzlerin stellt sich den Fragen »der Wähler« und präsentiert sich einmal mehr als liberale Gesamtso­zial- und Christdemokratin. Die Frauen und Männer aus dem Publikum wirken nicht »ausgesiebt«, äußern durchaus scharfe Kritik. Merkel wirkt konzentriert, kompetent auf allen angesprochenen Gebieten, sogar ehrlich beim Einräumen von Defiziten. Viele, die das gesehen haben, werden denken: Es liegt vieles im argen, aber am Ende ist sie doch diejenige, die schon alles annehmbar managen wird. Wozu also einen windigen Typen aus Würselen wählen?

Am ehesten hat ein angehender Krankenpfleger die CDU-Chefin ins Schwitzen gebracht. Die Menschenwürde werde in Krankenhäusern und Pflegeheimen »tausendfach verletzt«, die Fachkräfte seien im Dauerstress und für viel zu viele Patienten zuständig, sagt er. Merkel äußert Verständnis und kündigt an, es werde »mehr Standard da reinkommen«. In dem Berufsfeld müssten auch höhere Löhne gezahlt werden, um es attraktiver zu machen. Was sie dafür zu tun gedenkt, lässt sie offen. (jf)