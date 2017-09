Gefühl eines Grabsteins

Wand am Netz: Rafael Nadal (l.) und Kevin Anderson im Finale Foto: Julie Jacobson/AP/dpa

Seit mehr als drei Jahren schon hatte Rafael Nadal kein Hartplatzturnier mehr gewonnen. Das hat sich nunmehr geändert. Am Sonntag gewann er ausgerechnet den prestigeträchtigsten Hartplatztitel von allen, die US Open. Sein Finale gegen Kevin Anderson hatte dabei die Aura des Unvermeidlichen. Was hätte das nie ermüdende Muskelpaket-Mondball-Tennis des Spaniers kurz vor der Ziellinie noch aufhalten können?

Aufschlag und Vorhand des an 28 gesetzten, 2,03 Meter großen Südafrikaners hätten von herkulischer Kraft und traumwandlerischer Treffsicherheit beseelt sein müssen, um die spanische Wand, der er sich gegenübersah, zu durchbrechen. Ein klein wenig Variationsfähigkeit hätte nebenbei auch nicht geschadet. Um Andersons mächtigen Aufschlag zu neutralisieren, returnierte Nadal gut fünf bis sechs Meter hinter der Grundlinie. Sein Rücken lehnte beinahe schon an der Wand der Zuschauertribüne. Extremes Winkelspiel sowie Serve and Volley wären eine wirksame Gegentaktik gewesen. Doch Nadal wusste, dass dies normalerweise nicht zum Repertoire des Südafrikaners gehört. Andersons Volleys haben den Touch eines Grabsteins. Seine Versuche taktischer Variation zeitigten dann auch die entsprechenden Ergebnisse.

Im siebten Spiel war Nadals Auszehrungstaktik erstmals erfolgreich. Anderson gab nach einem Doppelfehler und einer verschlagenen Vorhand sein erstes Aufschlagspiel ab. Was danach kam, hätte man sich durchaus sparen können. Nach knapp zweieinhalb Stunden verwandelte Nadal seinen zweiten Matchball zum 6:3, 6:3, 6:4. Er tat dies übrigens mit Serve and Volley, so als hätte er Anderson zeigen wollen, wie man es richtig macht. Bekanntlich hat Nadal, im starken Kontrast zu seinem unansehnlichen Mondballtennis, am Netz sehr viel Touch.

Der 31jährige Spanier gewann seinen 16. Grand-Slam-Titel, ohne dabei auf einen einzigen Spieler aus der Top 20 der Weltrangliste zu treffen. Kunststück, die Hälfte der Top 20 hatte sich vor Turnierbeginn verletzt abgemeldet.

Bei den Damen waren die US Open ein Turnier der Comebacks zuvor verletzter Spielerinnen und nicht zuletzt eines des durchschlagenden Erfolgs der US-Verbands. Alle vier Halbfinalistinnen waren US-Amerikanerinnen. Deren Statistiken zeigen dabei zum Teil recht auffällige Muster. Colleen Vandeweghe erreichte in diesem Jahr das Halbfinale der Australian Open, das Viertelfinale von Wimbledon und nun das Halbfinale der US Open. Einen Titel auf der regulären WTA-Tour hat sie in den vergangenen 52 Wochen nicht gewonnen. Noch extremer ist der Fall Venus Williams. Keine Spielerin hat in diesem Jahr bei den Majors mehr Matches gewonnen als sie: Finale in Sidney, Finale in Wimbledon, Halbfinale in New York. Finalteilnahmen auf der WTA-Tour in den vergangenen 52 Wochen hingegen: Zero. Man weiß offensichtlich, wie man sich auf die ganz großen Turniere vorbereitet.

Das Finale am Samstag zwischen Sloane Stephens und Madison Keys war nicht groß der Rede wert. Keys entschied es praktisch allein mit geschätzten 200 unerzwungenen Fehlern: 3:6, 0:6 unterlag sie Stephens, die gut ein Jahr wegen eine Fußverletzung pausierte und im März beim Turnier in Indian Wells noch im Rollstuhl posierte, während Keys sich Anfang dieses Jahres mehrfach am Handgelenk operieren ließ. Stephens war Ende Juli wegen ihrer Verletzungspause noch 975. der Weltrangliste.

Die aufsehenerregendsten Matches des Turniers lieferten Petra Kvitova – 7:6, 6:3 gegen die Tunierfavoritin Garbiñe Muguruza, 3:6, 6:3, 6:7 im Viertelfinale gegen Venus Williams – sowie der grippegeschwächte Juan Martín Del Potro – 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4 gegen Dominic Thiem sowie im Viertelfinale 7:5, 3:6, 7:6, 6:4 gegen Roger Federer. Er scheiterte im Halbfinale dann an der Wand Nadal. Immerhin wurden Kvitova und Del Potro – »Del Petra« – vom Veranstalter mit dem Trostpreis gewürdigt. Sie bekamen jeweils den »US Open Sportsmanship Award« (den Fairness-Preis) für »incredible class«, »excellence« usw.

Von solchen Stilfragen unberührt werden beide Weltranglisten (ATP und WTA) seit Montag in Gestalt von Rafael Nadal und Garbiñe Muguruza spanisch angeführt. Wie auch Freunde des Radsports und der Leichtathletik sehr gut wissen, ist der Sport nirgendwo so sauber wie in Spanien und den USA.