Schlingensief in der Manege: »Ihr müsst diese Gesellschaft benutzen, die euch kaputtmachen will!« Foto: David Baltzer/Agentur ZENIT

Politikmüde, kunstmüde oder gar lebensmüde? 1998 hatte das Dilettantengenie Christoph Schlingensief (1960–2010) das ultimative Therapeutikum am Start: eine neue Partei namens Chance 2000. Sie versprach den Menschen, dass sie sich selbst wählen können. Weil der Hauptvorwurf an die Politik, die Kunst oder das Leben doch der ist, dass immer alles an einem vorbeizieht, dass man sich nicht berücksichtigt fühlt und dass man sowieso nichts machen kann.

Historisch betrachtet war Chance 2000 ein Vorläufer der heutigen Titanic-Plattform Die PARTEI, allerdings aufregender und weniger vereinsmeierisch. In einem ihrer Wahlspots lief Schlingensief durch Berlin und versprach: »Chance 2000, das ist das modernste Netzwerk Deutschlands, die Selbstbewusstseinsmaschine von heute! Wählen Sie sich selbst. Rufen Sie an, wir informieren Sie, und dann stehen Sie auf dem Wahlzettel!« Und der Schauspieler Bernhard Schütz ergänzte: »Für dich! Für dich! Für dich!«

Diese Partei, eine Ausgründung der erst diesen Sommer verblichenen Volksbühne unter Frank Castorf, war eine der besten Ideen von Schlingensief überhaupt. Chance 2000 wurde damals von der jungen Welt mit Spezialberichterstattung unterstützt. Schon vorher hatte es hierzulande sogenannte Spaßparteien gegeben, die Fußgängerzonenbettelpunkpartei APPD, die Kreuzberger Rockmusikersatirepartei KPD/RZ oder die Sexual-Liberale Aktion der Hamburger Bordellbetreiber, doch keine dieser Gruppen schaffte es von der Witzischkeit ins Politische, da musste erst der Performance-Profi Schlingensief kommen und die übliche Kritik am bürgerlichen Parlamentarismus (Quasselbude, Integrationsterror, Mafiaökonomie) mit dem Theaterbetrieb kurzschließen. Das gab viel Erheiterung und Aufmerksamkeit, denn keiner wusste: Ist das jetzt Kunst oder Revolution oder beides zusammen?

Passend zum aktuellen Einschlafwahlkampf läuft gegenwärtig ein Dokumentarfilm über diese Kampagne in ein paar Programmkinos: »Chance 2000 – Abschied von Deutschland«. Aus 100 Stunden Material haben Kathrin Krottenthaler und Frieder Schlaich zwei ziemlich unterhaltsame Stunden zusammengeschnitten, wobei sie auf Off-Kommentare und rückblickende Interviews souverän verzichtet haben. Der Film lebt ganz von der historischen Action.

Chance 2000 wollte den Arbeitslosen und Obdachlosen ein Forum bieten, »damit sie zeigen: Wir sind da. Jetzt geht es rund!« Sechs Millionen Arbeitslose sollten als Kampagnenhöhepunkt in den Wolfgangsee springen, um Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem Sommerferienhaus symbolisch wegzuspülen. Das Medienecho war enorm, auch wenn dann nur 100 Aktivisten reingesprungen sind. Kohl wurde trotzdem abgewählt. Und Chance 2000 bekam 28.000 Zweitstimmen – »Scheiten als Chance« war das Motto. Damit wurde einerseits das Politgedöns ebenso komisch wie aufklärerisch simuliert und persifliert, andererseits ging es um Selbstermächtigung und Basisarbeit nach der alten Spontiparole »wir befreien uns selbst!«

Schlingensief zog mit Aktivisten ins teure Kaufhaus des Westens, um »nachzuschauen, ob wirklich alle Waren da sind«, eröffnete das »Hotel Prora« für die politische Indoktrination von Touristen und errichtete einen »Wahlkampfzirkus« mit echtem Zelt und anrührender Laienartistik von Profischauspielern, die auf »Fünf-Prozent-Ponys« reiten wollten. Dazwischen lief Schlingensief durch die Manege und rief: »Ihr müsst diese Gesellschaft benutzen, die euch kaputtmachen will. Stürmt die Medien! Stürmt das System!«

Schlingensief hatte erkannt, dass linke Organisationen ein Problem haben, wenn sie sich unbedingt an Wahlen beteiligen wollen: Sie setzen auf die besseren Inhalte, die den meisten Leuten aber sowieso schon bekannt sind. Nur interessieren sie sich kaum dafür, weil sie von anderen Dingen abgelenkt sind. Um gegen Entfremdung und Verdinglichung durchzudringen oder »das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit«, wie Max Weber es genannt hat, aufzusprengen, müssen die Menschen andere Erfahrungen machen, anders drauf sein und andere Ansprüche stellen. Bei Chance 2000 sang man gern die sehr kurze Parteihymne: »Und der Blick in das Gesicht, eines Menschen dem geholfen ist, ist der Blick in eine schöne Gegend! Freund, Freund, Freund!« Hierfür sollten linke Organisationen mindestens mal Seminare veranstalten – oder Shows wie Chance 2000, die gehen schneller.