Zu teuer für Indien

Exportschlager auf Halde: Geerntete Schwarzbohnen nahe Naypyitaw in Myanmar Foto: LYNN BO BO/EPA/dpa

In Myanmar (ehem. Burma) laufen derzeit Vorbereitungen für ein Hilfsprogramm, um den Gemüsebauern des Landes unter die Arme zu greifen. Bereits Ende August hatten Vertreter von Wirtschaft und Politik auf einer Krisensitzung in der Hauptstadt Naypyidaw ein Zehn-Punkte-Programm vereinbart, zu dem ein solcher Schritt als Einzelmaßnahme gehört. Hintergrund sind neue Importbeschränkungen des westlichen Nachbarn Indien.

Eine von der Regierung in Neu-Del hi angestrebte und in Einführung befindliche Quotenregelung trifft die myanmarischen Bauern hart. Indien ist Hauptabnehmerland für Bohnen und Erbsen, bei deren Anbau das bitterarme Myanmar zu den weltweit führenden Nationen gehört. Die dortigen Farmer haben einen Großteil ihrer vergangenen Ernte bisher nicht losschlagen können, im November/Dezember steht bereits die nächste an. Da die meisten nur über begrenzte Lagerkapazitäten verfügen und auch die Erlöse dringend gebraucht würden, um nicht in wirtschaftliche Existenznöte zu geraten, soll der Staat nun mit einem großangelegten Aufkaufprogramm als Retter einspringen. Während die politischen Verantwortungsträger darauf eingeschworen werden, in weiteren Gesprächen mit Indien über eine mögliche Lockerung der Einfuhrbeschränkungen zu verhandeln, könnten so die Bauern von ihren derzeit unverkäuflichen Lagerbeständen erlöst werden. Die Zahlen, um die es geht, sind beachtlich: Die Tageszeitung Myanmar Times (MMT) schrieb Ende August unter Berufung auf regierungsamtliche Quellen von 100.000 Tonnen Straucherbsen und 300.000 Tonnen Schwarzbohnen, für die eine Zwischenlösung gefunden werden müsse.

Damit wäre das Problem allerdings noch nicht gelöst. Deshalb spricht das Zehn-Punkte-Programm an anderer Stelle auch von einer doppelten Diversifizierung: So soll die zu starke Fokussierung auf einzelne Märkte aufgebrochen werden. Der aktuelle Konflikt mit Indien sei Beleg dafür, dass es einer möglichst breiten Zahl an Abnehmern bedürfe, um flexibel auf einzelnen Hürden reagieren zu können. Zwar werden myanmarische Bohnen insgesamt schon jetzt in mehr als 30 Länder exportiert, Indien als benachbarter und damit bisher besonders lukrativer Markt (zusätzlich bedingt durch Größe und Einwohnerzahl) nimmt aber eine eindeutige Vormachtstellung ein.

An dieser Konstellation etwas zu ändern, dürfte schwierig sein. Auch die Umstellung des Anbaus auf eine breitere Produktpalette ist nicht über Nacht machbar. »So wichtig er auf lange Sicht ist – kurzfristig hat dieser Ansatz nur wenig Aussicht auf Erfolg«, wurde Ye Tint Htun, Generaldirektor der Landwirtschaftsbehörde, nach dem Krisentreffen von der MMT zitiert. Ähnlich sieht das der Parlamentsabgeordnete Cho Cho: »Ein plötzliches Ersetzen des Schwarzbohnenanbaus durch Erdnüsse und Sesam ist leichter gesagt als getan, wenn nicht sogar fast unmöglich.«

Ein weiterer Grund ist die noch unzureichend ausgeprägte Staatlichkeit: Bisher mangelt es an allgemeinverbindlichen Qualitätskontrollen, während die Exportpreise zum Teil einer Manipulation durch die Zwischenhändler unterliegen. So hat Indien vor allem deshalb den Anbau einheimischer Hülsenfrüchte erhöht und neue Importquellen in afrikanischen Staaten erschlossen, weil der Preis von Bohnen aus Myanmar in jüngster Zeit von 400 auf 1.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen war. Die Bauern haben von dieser Erhöhung kaum profitiert. Vielmehr waren es die Aufkäufer, die entsprechende Spekulationsgewinne einstrichen, während die Erzeuger teilweise nur mit Mühe über die Runden kommen. Beraten wird deshalb auch darüber, wie Exportpreise von Staatsseite in etwa stabil gehalten werden können, während zugleich ein System zur Überwachung der Qualität installiert wird.

Neben den Hausaufgaben, hat eine Einigung mit Indien weiterhin höchste Priorität. Der westliche Nachbar ist nicht nur selbst Weltmarktführer beim Anbau von Hülsenfrüchten, sondern auch der wichtigste Importeur. Jährlich, so der Myanmar Insider in einem Beitrag, kaufen die Inder weltweit 1,1 Millionen Tonnen auf, davon allein rund 600.000 Tonnen Schwarzbohnen und 200.000 Tonnen Strauch­erbsen (Jahresangaben von 2015). Mit dem fortschreitenden Bevölkerungswachstum (derzeit zählt das Land gut 1,3 Mil­liarden Einwohner) auf pro­gnostiziert 1,68 Milliarden Menschen im Jahr 2030 würden dann insgesamt 32 Millionen Tonnen Bohnen, Erbsen und Linsen gebraucht, die Indien nicht selbst produzieren kann. Da Importe aus Afrika wegen der Distanz mit nicht unerheblichen Zusatzkosten zu Buche schlagen, rechnen sich die Lobbyverbände wie die Industrie- und Handelskammer in Myanmar ebenso wie die einzelnen Bauern aus, langfristig eben doch die bevorzugten Handelspartner Neu-Del his zu bleiben.