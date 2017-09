Abgeschwächte Sanktionen

Uneinigkeit über Strafmaßnahmen: Die UN-Botschafter Russland, Chinas und der USA am 4. September in New York Foto: Joe Penney /Reuters

Die Regierung in Pjöngjang hat mit scharfer Kritik auf die von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen neuen Sanktionen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) reagiert. Die USA würden dafür einen »gebührenden Preis« zahlen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang.

Als Reaktion auf den sechsten und bisher stärksten Atomtest der DVRK vom 3. September hatten die USA eine weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen gegen das Land gefordert. Der UN-Sicherheitsrat sollte in der Nacht zu Dienstag in New York darüber abstimmen.

Bereits im Vorfeld der Sitzung zeigten sich China und Russland mit den US-Vorschläge unzufrieden, vor allem mit dem von Washington eingebrachten umfassenden Ölembargo. Die USA verlangten zudem, Strafmaßnahmen gegen Staatschef Kim Jong Un sowie Geldtransfers der Bürger der DVRK in ihre Heimat zu unterbinden. Vorgesehen waren zudem Zwangsdurchsuchungen nordkoreanischer Schiffe auf hoher See sowie ein Verbot von Textilimporten.

Angesichts der deutlichen Ablehnung von China und Russland blieb in der kurz vor der Sitzung eingereichten neuen Fassung des Entwurfs einzig das Verbot der Textilimporte unverändert – ihm hatten alle Vetomächte bereits im Vorfeld zugestimmt. Dagegen sollen Kims Auslandsvermögen nun nicht mehr eingefroren werden, das Ölembargo soll nur noch schrittweise und je nach Entwicklung der Lage in Kraft treten. Die Maßnahmen gegen den Schmuggel verbotener Güter über See wurden nach Angaben von Diplomaten ebenfalls »abgemildert«.

Unterdessen nutzt Japans rechter Premier Shinzo Abe die Gelegenheit und forderte am Montag vor ranghohen Armeeoffizieren die weitere Aufrüstung des Militärs. Der Verteidigungsminister solle dazu eine neue Strategie ausarbeiten. Abe begründete seine Pläne mit den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. In den vergangenen Jahren hatte der Premier die in der japanischen Verfassung festgeschriebene Friedenspflicht immer weiter ausgehöhlt. (AFP/Reuters/jW)