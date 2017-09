Nachschlag: Traurigschöne Gestalten

Foto: Handout/ARTE France/dpa

Ach, die Dänen sind einfach die Besten, was Filme und Serien betrifft. Die abgefahrene Geschichte für diese Tragikomödie hat der Schriftsteller und Drehbuchautor Kim Fupz Aakeson geliefert. Im Mittelpunkt der depressive Witwer Thomas. Sein etwa zehnjähriger Sohn hat kein Wort mehr gesagt, seit er Zeuge des Unfalltodes seiner Mutter wurde. Das Ende der Lähmung kommt mit Di on. Der passionierte Koch, frisch aus dem Knast entlassen, will mit seinem Freund Thomas den alten Traum vom eigenen Restaurant verwirklichen. Auch weil er Schulden bei Mafiaboss »Zahnfee« abarbeiten muss. Die Immobilie ist da: eine abgelegene und marode ehemalige Kleinfabrik, in der Thomas Gerümpel hortet. Eine wunderbare Story von labilen, verletzten, starrsinnigen, kindisch eifersüchtigen, draufgängerischen, kopflosen, verschlagen berechnenden, in ihren besten Momenten doch schönen Männern – und einem besonderen Jungen. Die Serie in acht Teilen ist noch bis 30.9. bzw. 7.10. in der Arte-Mediathek verfügbar. Unbedingt angucken! (jf)