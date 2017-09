Erschütterung

Bei einem schweren Erdbeben sind in Mexiko mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Die Erdstöße mit einer Stärke von bis zu 8,1 auf der nach oben offenen Richterskala lösten zudem leichte Tsunamiwellen aus. Die Erschütterungen in der Nacht zum Freitag brachten einzelne Gebäude im Süden zum Einsturz und waren auch noch in Mexiko-Stadt (Foto) zu spüren. Das Epizentrum lag der US-Bebenwarte zufolge im Pazifik rund 90 Kilometer südwestlich der Stadt Pijijiapan im Bundesstaat Chiapas. (Reuters/jW)