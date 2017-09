Ehrung für Schriftstellerinnen

Klares Bewusstsein für die Verhältnisse in Österreich: Nahid Bagheri-Goldschmied, geboren 1957 in Teheran Foto: Bagheri

Die Auszeichnung, die Nahid Bagheri-Goldschmied und Renate Welsh am Samstag zuteil wird, ist eine besondere. Die beiden Schriftstellerinnen werden mit dem »Theodor-Kramer-Preis für Schreiben im Widerstand und Exil« ausgezeichnet. Verliehen wird er seit 2001 von der gleichnamigen, nach dem österreichischen Dichter benannten Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, insbesondere Literaten zu »rehabilitieren« und ihr Werk wieder bekannt zu machen, die aufgrund ihrer antifaschistischen Gesinnung und/oder ihrer jüdischen Herkunft vor den Nazis fliehen mussten. Unter den bisherigen Preisträgern sind beispielsweise Stella Rotenberg, Eva Kollisch, Ruth Klüger, Fred Wander und Georg Stefan Troller. Mit der Auszeichnung soll, so heißt es auf der Webseite der Theodor-Kramer-Gesellschaft, »nicht die literarische Qualität allein, sondern darüber hinaus die Haltung und das Schicksal der Preisträgerin oder des Preisträgers«.

Nahid Bagheri-Goldschmied ist in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren und lebt bereits seit 1980 in Wien. Die persische Lyrikerin, Romanautorin, Publizistin, Journalistin und Übersetzerin überträgt auch ihre eigenen Gedichte ins Deutsche. Die 60jährige hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, ist Gründerin und Vorsitzende des Iranischen Kunst- und Kulturvereins im Exil »Marzpeyma« (Grenzgänger). In Österreich erschienen von ihr fünf Lyrikbände und der Roman »Chawar«. Des Vorstand der Theodor-Kramer-Gesellschaft, der die Preisträgerinnen auswählt, schreibt, Bagheri-Goldschmied trete »in ihrer Lyrik unablässig ein für die missachteten Rechte der Frauen, gegen die Grausamkeit eines religiös verbrämten tyrannischen Regimes, das Folter, Hinrichtung, Steinigung« nach wie vor praktiziere. Viele ihrer Gedichte zeugten aber auch »von einem klaren Bewusstsein der österreichischen Verhältnisse« und setzten sich »mit verdecktem und offenem Antisemitismus, mit Geschichtsverleugnung auseinander«.

Ein »Plädoyer für Achtung, Respekt, Gerechtigkeit« erkennt die Theodor-Kramer-Gesellschaft im Werk von Renate Welsh-Rabady, geboren 1937 in Wien Foto: Marckus Rössle

Renate Welsh ist insbesondere als Kinder- und Jugendbuchautorin bekannt und wurde für ihre Werke bereits vielfach gewürdigt. Welsh, gebürtige Redtenbacher, wurde 1937 in Wien geboren, war Anfang der 50er Jahre Austauschstudentin in den USA und absolvierte in ihrer Heimatstadt ein Dolmetsch- und Staatswissenschaftsstudium. Seit 1969 hat sie weit mehr als 60 Bücher veröffentlicht, ab 1988 sind auch Romane und Erzählungen »für Erwachsene« darunter. Ihr Werk zeuge von »hoher sozialkritischer Sensibilität und von humanistischem Engagement«, schreibt die Theodor-Kramer-Gesellschaft anlässlich der Preisverleihung, und weiter: »Kinder, Jugendliche, Frauen, Menschen am Rande, Außenseiter und Ohnmächtige einer Gesellschaft« stünden im Zentrum ihrer »Erkundungen aus Vergangenheit und Gegenwart«. Ihre Texte seien seit Jahrzehnten ein »unablässig formuliertes Plädoyer für Achtung, Respekt, Gerechtigkeit, für ein besseres Leben«.

Die Preisverleihung findet am morgigen Sonnabend in Niederhollabrunn nordöstlich von Wien, dem Geburtsort von Theodor Kramer, statt. Kramer war als Jude verfolgt worden und emigrierte 1939 nach Großbritannien. Erst 1957 kehrte er nach Österreich zurück, wo er wenige Monate später, im April 1958, starb. In der DDR und später in der Bundesrepublik hat der Musiker und Dichter Hans-Eckardt Wenzel bereits seit den 80er Jahren Gedichte Kramers vertont und durch seine Interpretationen einem größeren Publikum bekannt gemacht.