Die große Chance

Syrien hat Hoffnung: Die Spieler feiern ihre historische WM-Chance nach dem Last-Minute-Remis in Teheran gegen den Iran Foto: Vahid Salemi/AP Photo

Der Rückkehrer rettet die Hoffnungen. Omar Al-Somah, genannt der »syrische Ibrahimovic«, rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit ein 2:2-Remis für sein Team im Iran – und hielt damit die Hoffnungen in der Qualifikation für die WM-Endrunde in Russland weiter aufrecht. Die Syrer hatten in Teheran durch Tamer Haj Mohamad in der 13. Minute geführt, aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich durch Sardar Azmoun hinnehmen müssen. Azmoun erzielte auch das 2:1 in der 64. Minute. Dem Iran kann es egal sein, er ist als Gruppenerster wie auch der zweite Südkorea, der in Usbekistan 0:0 spielte, schon durch. Für die Syrer stehen nun am 5. und 10. Oktober, zwei Play-off-Spiele gegen den dritten der anderen Asiengruppe, Australien, an, bevor es im Falle eines Sieges dort zum Showdown mit einem Vertreter des CONCACAF-Verbandes kommt.

Syrien war noch nie bei einer WM dabei. »Es ist eine historische Situation. Noch nie waren wir so nah dran an einer WM-Endrunde. Sportlich gesehen wäre das unser größter Erfolg. Und er kommt ausgerechnet jetzt, wo wir eigentlich die schlechtesten Bedingungen haben«, sagt Kotrainer Tarek Al-Jabban. Das Land steckt seit Jahren in einem Krieg, der bislang laut UNO 400.000 Menschen das Leben gekostet hat. Viele Stadien sind zerstört oder vom Militär besetzt. Einige Fußballprofis sind im Krieg umgekommen. Manche durch eine Granate beim Training, andere als Kämpfer, in diesem Falle vor allem auf seiten der Opposition.

Die Heimspiele in der Qualifikation müssen im mehr als 7.000 Kilometer entfernten Malaysia ausgetragen werden. Katar, WM-Gastgeber 2022 und mit gehörigem Aufwand fit gemacht, wurde mit 3:1 geradezu vom Platz gefegt. Gegen die Iran und Südkorea wurde jeweils ein 0:0 erreicht und auch China ein Remis abgetrotzt.

Im syrischen Team spielen einige Kicker in der heimischen Premier League, die meisten aber in Kuwait, den Emiraten, Jordanien und Katar oder wie Torschütze Al Somah in Saudi-Arabien. Zum gemeinsamen Training treffen sie sich in Malaysia,wo sie regelmäßig von ein paar hundert Landsleuten angefeuert werden. Geflüchtete mit UNHCR-Refugee-Pass sind unter ihnen, aber auch Geschäftsleute – und sogar Urlauber aus Damaskus.

»Wir wollen in diesen dunklen Zeiten Hoffnung bringen für alle Syrer. Deshalb spielen wir für das Nationalteam«, sagt der Kapitän Firas Al-Khatib. Vier Jahre blieb er dem Nationalteam fern. 2012, damals in Kuwait spielend, solidarisierte er sich mit der Opposition. Im Frühjahr 2017 kehrte er zum Nationalteam zurück.