Über das Wasser laufen

Ein schöner Titel: »Burn the Formwork« von Oscar Tuazon Foto: Henning Rogge/Skulptur Projekte 2017

In Münster waren in diesem Sommer deutlich mehr asiatische Touristen unterwegs. In kleinen Grüppchen stromerten die meist jüngeren Leute durch die westfälische Universitätsstadt. Sie waren anscheinend nicht nur wegen des prächtigen Prinzipalmarkts nach Münster gekommen, denn man traf sie auch in der weniger hübschen Hochhaussiedlung Berg Fidel, die übrigens nicht nach dem legendären kubanischen Comandante benannt ist.

Was wollten die Gäste aus Fernost in dem abgelegenen Wohnquartier? Die Antwort ist: Sie suchten die »Einsame Insel inmitten der Stadt«. Das Edelstahlskelett eines kleinen Hauses, das in einem Park hinter Büschen und Bäumen auf einer wilden Wiese steht. Das Gerippe hat keine Wände, keine Fenster und kein Dach. In den blankgeputzten Streben spiegeln sich Betrachter und Umgebung. Der isländische Künstler Hreinn Fridfinnsson hat das seltsame Häuschen, das wie aus einem Guss erscheint, dort hingestellt. Den Ort hat er selbst ausgesucht.

Das kleine Haus ist Teil der Ausstellung »Skulptur Projekte 2017« in Münster. Die meisten der ausgestellten Kunstwerke sind extra für die Ausstellung geschaffen worden. Dieses Jahr sind es 35, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Hinzu kommen die 40 Arbeiten, die von den letzten vier »Skulptur Projekten« stehengeblieben sind. Idealerweise sollen sie sich auf Münster und seine Geschichte beziehen. Das abstrakte Haus von Fridfinnsson liegt beispielsweise am Jakobsweg.

Die Ausstellung, die nur alle zehn Jahre stattfindet, ist unter Kunstfreunden längst mehr als ein heißer Insidertip, der am Ende sehr wahrscheinlich deutlich mehr als eine halbe Million Menschen aus aller Welt anziehen wird. Und das, obwohl sich die Kuratoren im Vorfeld standhaft weigerten, die Werbetrommel zu rühren. Sie bauten darauf, dass die Interessierten den Termin auch so auf dem Schirm hatten.

Das traditionell katholisch-konservative Bürgertum in Münster brauchte einige Zeit, bis es mit dem Kunstereignis warm wurde. Als Kasper König und Klaus Bußmann die Ausstellung ins Leben riefen, waren die Leute auf den Barrikaden angesichts der merkwürdigen Skulpturen, die plötzlich das Stadtbild veränderten. Oder verschandelten, wie viele meinten. Besonders über die drei Billardkugeln aus Beton des Schweden Claes Oldenburg wurde gelästert, die seit 1977 im Zentrum auf einer Wiese am Aasee stehen. Sogar vor dem Nazibegriff »entartete Kunst« schreckten damals manche Kritiker nicht zurück. Heute sind die »Gi ant Pool Balls« ein Wahrzeichen der Stadt.

Manchmal beließen es die Kritiker nicht bei bösen Worten. Die »Madonna« von Katharina Fritsch wurde 1987 erst gestohlen und nach der Wiederbeschaffung mehrfach beschädigt – vermutlich weil manche in der Bischofsstadt die quietschgelbe Skulptur als Gotteslästerung betrachten. Dabei war sie als Kritik an der Kommerzialisierung religiöser Symbole gemeint.

In diesem Jahr ist die Arbeit »Sketch for a Fountain« (Skizze für einen Brunnen) das Ziel perfider Attacken. Die Arbeit der US-Amerikanerin Nicole Eisenman, die bislang eher durch ihre Bilder von sich reden gemacht hat, zeigt drei überlebensgroße Figuren aus Gips und zwei aus Bronze, die sich nackt um einen Springbrunnen gruppieren. Laut der Kunstzeitschrift Art strahlen die geschlechtslosen Skulpturen »tollpatschiges Antiheldentum« aus. Leider haben Unbekannte bei zwei der Figuren die Köpfe abgetrennt. Die Polizei geht von dumpfem Vandalismus aus, aber es sind auch politische Motive denkbar: Die Künstlerin ist Jüdin, und das Kunstwerk steht in einer kleiner Parkanlage, wo sich in der Nazizeit heimlich Münsters Schwule trafen.

Dass eines Morgens am Haus Kump eine der sieben LED-Tafeln fehlte, die der Japaner Ei Arakawa dort auf einer Weide aufgebaut hat, fällt vermutlich unter simplen Diebstahl. Die Audio- und Videoinstallation »Harsh Citation. Harsh Pastoral. Harsh Münster« (Grobes Zitat. Schroffe Pastorale. Ruppiges Münster) steht übrigens an einer Stelle, die bereits einmal in der Kunstgeschichte aufgetaucht ist. Der Landschaftsmaler Otto Modersohn (1865–1943) verewigte Haus Kump Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Gemälde »Sommerfreuden«.

Die »Skulptur Projekte« verbinden Kunstgenuss mit Fitness. Denn um sich möglichst viele Kunstwerke ansehen zu können, steigt der Besucher in Deutschlands Leezen-Hauptstadt am besten aufs Fahrrad. Zuweilen gerät die Tour zu einer Schnitzeljagd, denn nicht alle Kunstwerke sind schon von weitem zu sehen. Mit dem I-Pad ist das Auffinden aber heute kein großes Problem mehr.

In der Öffentlichkeit läuft bereits die Diskussion, welche Skulpturen Münster am Ende der Ausstellung endgültig kaufen soll. Das bedrückende Endzeitszenario »After ALi fe Ahead«, das der Franzose Pierre Huyghe in der früheren Eishalle geschaffen hat, hätte es verdient, übernommen zu werden, aber leider wird die Eishalle demnächst abgerissen und mit ihr das Kunstwerk. Huyghe wusste das natürlich vorher.

Auch der bei den Münsteranern äußerst beliebte Unterwasser-Steg »On Water« der Türkin Ayse Erkmen kann nicht bleiben. Er verbindet die beiden Ufer des alten Stadthafens und lässt es aus der Ferne so aussehen, als gingen die Menschen wie Jesus über das Wasser. Für alle Heiden, die ausrutschen, und ins Hafenbecken stürzen, stehen vier Rettungsschwimmer der DLRG bereit. Doch der Steg beeinträchtigt auf Dauer die Nutzung der Wasserfläche und muss deshalb weg.