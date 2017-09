»Es hat nicht plötzlich Hunde und Katzen geregnet«

Im US-Bundesstaat Colorado wird Marihuana legal angepflanzt (Denver, 30. Dezember 2013) Foto: Gretel Johnston/dpa

Statt sich mit den vielen Todesfällen durch Tabak, Alkohol und Heroin zu beschäftigen, hat die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU kürzlich bei der Präsentation des aktuellen Drogenberichts Cannabis dämonisiert. Fällt Ihnen dazu noch etwas ein?

Nein, das ist typisch für die selektive Wahrnehmung in der Drogenpolitik. Ich darf aus Mortlers Bericht zitierten: »Keine statistisch bedeutsamen Veränderungen seit dem Jahr 2006 zeigten sich in Bezug auf den klinisch relevanten bzw. problematischen Cannabiskonsum.« Im Gegensatz dazu findet der Anstieg bei der Zahl der Opfer der illegalisierten Drogen wie Heroin vor Mortlers Haustür in Bayern statt. Dort fordert die kommunale Ebene von Nürnberg bis zum Bayerischen Bezirks­tag Drogenkonsumräume. Trotzdem bleiben diese bewährten Instrumente in Bayern tabu, weil die CSU sich querstellt.

Mortler warnt vor einer Legalisierung von Cannabis mit dem Hinweis, Investoren aus den USA stünden bereit, um ein Riesengeschäft zu machen. Was sagen Sie dazu?

Als ob heute nicht bereits andere Geschäftsleute ein Riesengeschäft machen würden. In diesem Punkt kann ich Mortler sogar teilweise verstehen. Kritische Wissenschaftler in den USA sehen durchaus die Gefahr eine »McDonaldsisierung« des Cannabismarktes, das möchte ich hier auch nicht haben.

Weiter argumentiert Mortler, der Gebrauch von Cannabis sei heute problematischer, weil der Gehalt des Wirkstoffs THC etwa fünfmal so hoch sei wie vor 30 Jahren.

Wüsste der Konsument, wieviel Wirkstoff in seinem Cannabis enthalten ist, könnte er die Menge auch einfach anpassen, man trinkt ja auch keinen Schnaps aus Biergläsern. Aber er kann es nicht dank des Verbotes. Oder um die Bremer Juristin Nicole Krumdiek aus einer Anhörung im Bundestag zu zitieren: »Der nicht kontrollierte THC-Gehalt ist eine Folge des Verbots und kann deswegen nicht als Begründung für das selbige genommen werden.«

Im Drogenbericht heißt es, langjähriger intensiver Konsum von Cannabis könne zu »kognitiven Einbußen, affektiven Störungen, Psychosen, Angststörungen und körperlichen Schädigungen führen«. Was ist da dran?

Wann haben Sie zuletzt den Beipackzettel eines frei verkäuflichen Medikaments gelesen? Aufgrund meiner Erfahrung mit den Nebenwirkungen von vielen massenweise eingesetzten Medikamenten kann ich nur sagen: Canna­bis ist eine vergleichsweise harmlose Substanz. Klar gibt es Pro­bleme, wenn Menschen besonders früh und intensiv konsumieren und auch noch weitere Probleme haben. Aber ebenso ist richtig, dass auch regelmäßiger Cannabiskonsum bei Erwachsenen sicher ist. Zumindest sicherer als viele andere Aktivitäten des alltäglichen Lebens.

Durch Kiffen ist wohl noch niemand gestorben. Dafür fordert der Tabak rund 121.000 Tote im Jahr, der Alkohol rund 74.000. Da fragt man sich, warum die Stoffe legal sind, Cannabis aber illegal ist.

Es ist ein naiver Irrglauben anzunehmen, es hätten sich vor 100 Jahren die Weisen der Wissenschaften hingesetzt und entschieden, welche Drogen erlaubt und welche verboten sein sollten. Die Wahrheit ist, dass die Drogenpolitik von diversen politischen und wirtschaftlichen Interessen bestimmt wurde und wird. Der oberste Drogenberater der britischen Regierung verlor seinen Job, weil er die Gefährlichkeit von Drogen mit Aktivitäten wie dem Reitsport verglich. »You can’t compare harms from a legal activity with an illegal activity« – »Sie können Schäden durch eine legale Tätigkeit nicht vergleichen mit denen durch eine illegale«, teilte ihm die damalige Innenministerin Jacqui Smith mit.

In anderen Ländern ist man weiter, sogar in den USA, wo immer mehr Staaten Cannabis zulassen. Haben Sie noch Hoffnung auf eine Aufhebung der Prohibition hierzulande?

Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Nicht unter dieser Regierung, aber die Stimmung schwenkt auch bei uns um. Wir müssen es nur schaffen, die Politik darauf festzunageln. Die Bilder aus den USA sprechen eine klare Sprache: Es hat dort nicht plötzlich Hunde und Katzen geregnet. Wir müssen nicht spekulieren, was bei einer Legalisierung passieren würde, wir wissen es. Auch aus Jahrzehnten der Coffeeshop-Politik in den Niederlanden. Auch wenn dieses Modell alles andere als perfekt ist, im großen und ganzen läuft es.