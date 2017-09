Behörden zum Jagen getragen

Foto: Axel Heimken/dpa

Im Bundestagswahlkampf versuchen CDU und SPD mit Drohgebärden gegen die Türkei und deren Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu punkten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz plädierte im »TV-Duell« am Sonntag für einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen. »Das wäre der dritte oder vierte Schritt vor dem ersten«, kritisierte Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Kurdischen Zentrum in Hamburg-St. Georg. »Warum nicht etwas tun, was dem AKP-Regime wirklich weh tut?« fragte van Aken.

Der erste Schritt müsse sein, die enge Kooperation zwischen deutschen und türkischen Sicherheitsbehörden »im militärischen, polizeilichen und geheimdienstlichen Bereich« sofort zu beenden. Es werde »immer noch unterschätzt, wie weit der Arm von Erdogan und seiner AKP reicht«, erklärte der Linkspolitiker. Zunehmend würden Aktivitäten von Agenten des größten türkischen Geheimdienstes MIT gegen Oppositionelle in Deutschland und anderen Ländern Europas aufgedeckt. Bei den deutschen Sicherheitsbehörden sei aber ein »geringes Aufklärungsinteresse« festzustellen.

Das bestätigten andere Teilnehmer der Pressekonferenz, die aus Anlass des am heutigen Donnerstag in Hamburg beginnenden Prozesses gegen Mehmet Fatih S. stattfand. Der Generalbundesanwalt wirft S. geheimdienstliche Tätigkeit im Ausland vor, er soll im Auftrag des MIT den Bremer Yüksel Koc und andere Oppositionelle ausgekundschaftet haben. Koc ist Kovorsitzender des »Kongresses der kurdischen demokratischen Gesellschaft in Europa« (KCDK-E ), des größten europäischen Dachverbands kurdischer Organisationen.

Dass Koc auf einer Todesliste des MIT stand und S. zu einem Todeskommando gehörte, das seine Ermordung plante – dafür sieht die Anklage trotz eindeutiger Hinweise bisher keine Belege. »Muss ich erst ermordet werden, damit die Behörden etwas tun«, kritisierte Koc. Sein Bremer Anwalt Rainer Ahues erklärte, es könne nicht sein, dass der MIT auf deutschem Boden operiere, »dass Leute, die irgendwelchen Potentaten nicht gefallen, hier liquidiert werden sollen«.

Dass S. festgenommen und vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) angeklagt wurde, ist nur den eigenen Ermittlungen von Koc und anderen kurdischen Aktivisten zu verdanken. Im April 2016 erfuhr der Funktionär, dass er auf einer Todesliste steht, doch Polizei und Politik blieben untätig. Ahues berichtete, von der Bremer Politik habe man »nur freundliche Briefe« erhalten. Erst als die Frau des Agenten sich im September 2016 bei Koc gemeldet und die Mordpläne ihres Mannes bezeugt hatte und nachdem sich Cansu Özdemir, Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, eingeschaltet hatte, wurde die Polizei aktiv. Fahnder des Bundeskriminalamtes nahmen S. im Dezember 2016 in Hamburg fest.

»Der türkische Staat observiert kurdische Organisationen und Oppositionelle in diversen europäischen Staaten in einer ernst zu nehmenden, netzwerkartigen und gut organisierten Struktur, die gefährliche Dimensionen angenommen hat«, heißt es in einer Erklärung kurdischer Verbände zum Prozess. Die Ermordung der kurdischen Aktivistinnen Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Saylemez im Januar 2013 in Paris hätte dies gezeigt. Tahir Köcer, Kovorsitzender des »Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Deutschland« (Nav-Dem) forderte bei der Pressekonferenz, gegen Einrichtungen vorzugehen, die von den geschätzt 6.000 Zuarbeitern des MIT in Deutschland genutzt würden, etwa Konsulate, Moscheen und Bildungseinrichtungen.