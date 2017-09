Abgehängt trotz »deutscher Einheit«

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Bundeskabinett hat den diesjährigen Bericht zum Stand der »deutschen Einheit« gebilligt. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. In der Analyse der Bundesregierung wird die Befürchtung geäußert, dass es 28 Jahre nach der Grenzöffnung und knapp 27 Jahre nach Anschluss der DDR an die BRD zu einer wachsenden Kluft zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Regionen in Deutschland kommen könnte. Demnach wächst zwar die Lebenszufriedenheit in Ost und West, die Arbeitslosigkeit sinke. Doch die Angleichung der Wirtschaftskraft von Ost und West komme nur noch schleppend voran. Die regionalen Unterschiede dürften sich durch die Globalisierung und den demographischen Wandel noch »tendenziell verschärfen«.

Aus regionaler Strukturschwäche könnten sich Folgeprobleme für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft ergeben, heißt es weiter in dem Regierungsbericht. »Gerade in den schwächsten Regionen, in denen sich Menschen ›abgehängt‹ fühlen mögen, können gesellschaftliche Spaltungen bis hin zu radikalen Einstellungen entstehen.« Ein Ausgleich zwischen den Landesteilen leiste daher auch immer einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass der EU-Austritt Großbritanniens sich negativ auf die Förderung ostdeutscher Regionen auswirken könnte, da mit dem »Brexit« das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der EU sinke. Die EU werde »im Durchschnitt also rein statistisch ›ärmer‹, Deutschland dagegen rein statistisch ›reicher‹«, zitierte die Berliner Zeitung am Mittwoch aus dem Papier. Diese Tatsache und die im EU-Vergleich gute wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik könnte demnach dazu führen, »dass in Zukunft die deutschen Regionen in geringerem Maße als bisher von den europäischen Strukturfondsmitteln profitieren könnten«, zitierte die Zeitung weiter. Damit könnten auch die Höchstfördersätze weiter sinken. Die Grenze liegt bei 75 Prozent des durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts der EU. (AFP/jW)