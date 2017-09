Die Macht der Großen bröckelt

Mehr schlecht als recht: Roger Federer hatte in den ersten beiden Runden der US Open einige Probleme Foto: Andrew Kelly/Reuters

Bereits einen Tag vor dem Beginn der diesjährigen US Open vorige Woche deutete einiges darauf hin, dass es wohl ein ziemlich turbulentes Turnier werden würde. Zu den Absagen der zwei letztjährigen Finalisten Wawrinka und Novak Djokovic kam u. a. noch die Andy Murrays, der an Nummer zwei gesetzt gewesen wäre. Diese erfolgte erst kurzfristig nach der Auslosung. Und das brachte einiges durcheinander.

In der oberen Hälfte des Klassements waren die an eins und drei gesetzten Rafael Nadal und Roger Federer – der erstere in der Hartplatzsaison bisher formschwach, der letztere offenbar leicht verletzt – einander für ein potentielles Halbfinale zugelost worden. Beide sind übrigens bei den US Open noch nie aufeinander getroffen. An Murrays Stelle an der Spitze der unteren Hälfte des Klassements rückte der an fünf gesetzte US-Open-Champion von 2014 Marin Cilic. Dieser verlor nun am Samstag in der dritten Runde gegen den an 29 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman mit 4:6, 7:5, 7:5, 6:4. Bereits in der zweiten Runde hatte sich der an vier gesetzte Rogers-Cup-Sieger Alexander Zverev mit 3:6, 7:5. 7:6, 7:6 gegen das kroatische Supertalent Borna Coric verabschieden müssen.

Während sich in der oberen Hälfte des Klassements Nadal und Federer mehr schlecht als recht auf ihren Halbfinal-Clash zubewegen, ist die untere Hälfte so offen, wie selten zuvor. Die Epoche der »Big Four« (Nadal, Federer, Murray, Djokovic) ist vorüber und die Unübersichtlichkeit der Übergangsphase groß. Vor den Achtelfinals ist klar, dass es in jedem Fall einen US-Open-Debütfinalisten geben wird. Die höchstgesetzten Spieler der unteren Hälfte, die sich nach der dritten Runde noch im Turnier befinden, sind die 16, Lucas Pouille, und die 17, Sam Querrey. Auf sie wartet eine große Chance zum Durchbruch, Prognosen unmöglich.

Die lange gefestigten Machtverhältnisse im Herrentennis bröckeln. In den hinteren Reihen geht es bereits ziemlich ruppig zu. Symptomatisch dafür ist die Suspendierung von Fabio Fognini, nachdem er in seinem Erstrundenmatch gegen seinen italienischen Landsmann Stefano Travaglia die schwedische Stuhlschiedsrichterin Louise Engzell mit ziemlich herben Obszönitäten beleidigte.

In der Damenkonkurrenz ist die Titelverteidigerin Angelique Kerber bereits in der ersten Runde gegen Naomi Osaka glatt 6:3, 6:1 ausgeschieden. Doch es interessierten ohnehin andere Aspekte. Zum einen das »Comeback« von Maria Scharapowa nach ihrer Dopingsperre, zum anderen die Frage, wer nach den US Open Weltranglistenerste sein würde.

Bei Turnierbeginn hatten acht Spielerinnen die rechnerische Chance dazu. Vor den Achtelfinals sind noch drei übrig. Die Weltranglistenzweite Simona Halep musste sich schon in der ersten Runde ihrer Angstgegnerin (Karrierebilanz 0:7) Scharapowa geschlagen geben. Caroline Wozniacki verlor in der zweiten Runde gegen Jekaterina Makarowa, Johanna Konta bereits in der ersten gegen Alexandra Krunic. Swetlana Kusnezowa verlor mit einer Verletzung des linken Handgelenks in der zweiten Runde gegen die Japanerin Kurumi Nara. Venus Williams erreichte zwar Runde vier, hat aber rein rechnerisch keine Chance mehr.

Im Rennen sind noch die an vier gesetzte Elina Switolina sowie die amtierende Weltranglistenerste Karolina Pliskova, die in der dritten Runde gegen Shuai Zhang zwar einen Matchball abwehren musste und an einer Verletzung des Schlagarms zu leiden schien, sich aber 3:6, 7:5, 6:4 durchsetzte. Die zumindest arithmetisch besten Karten hat Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza. Das Ergebnis ihres Achtelfinals gegen Petra Kvitova am gestrigen Abend stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.