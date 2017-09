»Es ist die übliche Alarmliteratur«

Thomas Fischer, hier noch als Richter im Bundesgerichtshof in Karlsruhe (30. Dezember 2014) Foto: Ronald Wittek/dpa

Mit dem Buch »Das Ende der Gerechtigkeit« hat der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, DRB, Jens Gnisa, Direktor des Amtsgerichts Bielefeld, einen Bestseller gelandet. Gnisa sieht das Land bedroht durch Parallelgesellschaften, fordert Härte bei Abschiebungen. Sind das nicht AfD-Positionen?

So einfach ist die Sache nicht. Im übrigen müsste man sich, selbst wenn es AfD-Positionen wären, damit befassen. Was Gnisa als Beschreibung formuliert, hat er sich nicht ausgedacht. Er formuliert – mit Bedacht – Beschreibungen, bei denen er auf breite Zustimmung rechnen darf. Das ist ja der Grund für solche Bücher.

Während Asylbewerber, Leistungsbezieher und Linke bei Gnisa nicht gut wegkommen, hat er offenbar ein Herz für Autofahrer?

Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es scheint so. Sein Feldzug gegen die Verkehrsordnungswidrigkeiten ist natürlich skurril. Vielleicht ist er selbst zu oft geblitzt worden. Ansonsten bietet das Buch eine Fülle von nicht erklärten Regeln, nicht begründeten Annahmen und unausgesprochenen Unterstellungen des angeblich »Normalen«, »Ordentlichen« und »Gerechten«, so dass man sich schon wundern kann. Nehmen wie beispielsweise seine gravitätisch daherkommende Behauptung, Gerechtigkeit sei, wenn »alle die gleiche Chance auf Wohlstand« haben. Sagen Sie das mal zwei Säuglingen im Kinderwagen, von denen der eine mit der Geburt Erbe von zehn Mietshäusern in bester Lage geworden und der andere die Tochter einer alleinerziehenden ALG-II-Empfängerin ist. Und fragen Sie Herrn Gnisa, warum es die Sozialhilfebetrüger sind, die diese Art von Gerechtigkeit bedrohen.

Sie lassen in Ihrem Beitrag auf Zeit online auch fachlich kein gutes Haar an Gnisas Werk. Hat er sich überschätzt?

Ich lasse nicht »auch fachlich« wenig gute Haare an dem Buch, sondern vor allem. Der Rest ist Literaturkritik. Ob Herr Gnisa sich überschätzt, weiß ich nicht; ich kenne ihn nicht. Er definiert seine Rolle ja auch merkwürdig unklar: Mal als »kleiner Richter«, dann wieder als der »Mann von der Straße«, mal als wissender Zensurengeber, dann wieder als Sprachrohr »der Justiz«. Das Buch ist nach meiner Ansicht schlecht gemacht. Es ist die übliche Alarmliteratur, die es von allen politischen Seiten im Übermaß gibt: Alles ist schrecklich; die Gefahr ist groß; wo soll das alles enden; alles muss anders werden; ich weiß, wie es geht, und vor allem: Alle anderen wissen es nicht. Das Ganze dann mit einem ordentlich Schuss angeblichen »Tabubruchs« und »Das muss mal gesagt werden dürfen«.

Der DRB ist nicht irgendein Verband, sondern der, in dem die meisten deutschen Richter und Staatsanwälte organisiert sind. Wie kann es sein, dass sich dessen Vorsitzender so in den Bundestagswahlkampf einmischt?

Herr Gnisa hat erklärt, er schreibe »nur als Privatmann«. Das ist natürlich Unsinn, denn er ist ja nicht tagsüber DRB-Vorsitzender und abends jemand anderes. Natürlich vertritt er nicht alle deutschen Richter, aber er geht ja damit hausieren, dass er in seinem Buch »die Forderungen des DRB« aufstelle und begründe. Es mag problematisch sein, wenn Gnisa jetzt einen recht einseitigen Text zu einem Thema veröffentlicht, das als hochgradig »wahlkampfrelevant« angesehen wird. Aber das ist ein Pro­blem seines Verbandes. Herr Gnisa kann seine Meinung sagen wie jeder andere auch.

Wenn man sich Gnisas Buch anschaut oder die harten Urteile gegen G-20-Gegner: Würden Sie von einem Rechtsruck in Richterschaft und Staatsanwaltschaften sprechen?

Die Justiz vollzieht in ihrem Personal die Stimmungen und Bewegungen mit, die auch in der Mehrheitsgesellschaft vor sich gehen, natürlich mit soziologischen und strukturellen Besonderheiten. Die üblichen Vorstellungen davon, dass alles irgendwie »immer schlimmer« werde und dass insgesamt mehr »Härte« angebracht sei, gegen wen oder was auch immer, sind daher auch in der Justiz sehr verbreitet. Ein »Rechtsruck« ist das aber nicht. Die deutsche Justiz ist »staatstragend« im weiten Sinn, und sie neigt natürlich immer zu einer auf das Bestätigen und Festhalten des Bestehenden gerichteten Politik. Aber sie hat insgesamt hohe rechtsstaatliche Standards und ist insoweit nicht mit der Justiz der Weimarer Republik zu vergleichen, die in erheblichen Teilen republik- und rechtstaatsfeindlich war.